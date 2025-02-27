Liam Neeson lehnte Boromir in Der Herr der Ringe aus einem Grund ab, den Sean Bean mit Leib und Seele umarmte

Liam Neeson schlug seine Mitfahrgelegenheit nach Mittelerde damals aus und wollte in Jacksons Trilogie nicht mitspielen. Der Grund war eine andere berühmte Filmreihe.

Als sich Regisseur Peter Jackson in den frühen 2000ern mit Der Herr der Ringe: Die Gefährten erstmals in J. R. R. Tolkiens Welt begab, wollte er Liam Neeson dabei haben. Dieser hätte die Figur Boromir spielen sollen.



Ein Film-Tod reichte Liam Neeson

Die Produktionsgeschichte von Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie ist annähernd so abenteuerlich wie die Filme selbst – angefangen bei dem Casting der Schauspieler:innen. Wie Movie Web 2020 berichtete, hatte der Regisseur damals Liam Neeson (Schindlers Liste, 96 Hours) für die Rolle des Boromir vorgesehen. Wie wir alle wissen, ging die Rolle letztlich an Sean Bean:

Boromir, Spross des Königreichs Gondor, stirbt in Der Herr der Ringe: Die Gefährten. Bei dem Versuch, Frodo und Co. vor angreifenden Orks zu bewahren, wird ihm ein heldenhafter, aber eben auch sehr früher Tod zuteil. Und darin lag für Hollywood-Schauspieler Liam Neeson das Problem.

Schuld war ein anderes großes Franchise

Und zwar Star Wars. Erst 1999 hatte Liam Neeson in Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung die Rolle des Jedi-Meisters Qui-Gon gespielt. Als Qui-Gon entdeckt er Anakin Skywalker. Allerdings wird er nicht lange danach von Darth Maul erledigt. Jahre später sollte Neesons Figur in der Star Wars-Galaxie wieder auferstehen.

Zum damaligen Zeitpunkt fühlte sich der Schauspieler nicht nach einer Rolle, in der er nach kürzester Zeit wieder sterben würde.

Sean Bean hingegen hat mit Film- und Serien-Toden kein Problem

Im Gegenteil. Sean Beans Karriere ist geprägt davon, ständig auf der Leinwand den Löffel abzugeben. So wurde er in Die Stunde der Patrioten aufgespießt, in James Bond 007 - GoldenEye in den Abgrund geworfen, in Game of Thrones geköpft und als Boromir in Der Herr der Ringe: Die Gefährten von zahlreichen Pfeilen durchbohrt. Dafür haben wir ihm vor zehn Jahren sogar eine Top 7 seiner besten Film-Tode gewidmet.

Unter seinen über 25 gespielten Toden vor der Kamera ist aber tatsächlich der als Boromir sein liebstes Ableben. Wie schön, dass Liam Neeson einem anderen Darsteller mit seiner Absage so eine schöne Schauspiel-Erfahrung beschert hat.

Liam Neeson entschied sich stattdessen für eine Rolle in dem Horrorfilm Das Geisterschloss. Zuletzt war er an der Seite von Pamela Anderson im neuen Die nackte Kanone-Film zu sehen.

Dieser Artikel erschien erstmals im März 2025 in ähnlicher Form bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.