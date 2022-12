Liebe macht blind ist die dramatischste Netflix-Show aller Zeiten und die Skandale hören einfach nicht auf

Zanab gegen Cole, SK und Raven ... In Staffel 3 von Liebe macht blind regnet es Plot-Twists. Dabei ist die letzte Folge des Netflix-Hits längst gelaufen.

Vergesst Flirtwillige, die sich nicht berühren dürfen (Finger weg!), Textwütige im Social Media-Exil (The Circle) oder Geschwisterpaare, die zusammen mit Familienmitgliedern auf Dates gehen (Dated and Related). Die einzige Reality-Show auf Netflix, die ihr gesehen haben müsst, ist Love is Blind aka Liebe macht blind!

Hier unterhalten sich Menschen auf der Suche nach der großen Liebe so lange mit Kandidat:innen durch eine Wand, bis jemand dabei ist, den oder die sie selbst ungesehen heiraten möchten. Die Show folgt den Paaren vom ersten Treffen bis hin zum Altar. Da ist Drama natürlich vorprogrammiert, Staffel 3 von Liebe macht blind, die erst kürzlich zu Ende ging, schießt den Vogel aber endgültig ab. Denn der Dreh ist zwar bereits eineinhalb Jahre her, die Plot-Twists hören aber einfach nicht auf.

Streit, Lügen, Ausraster: Schon während des Netflix-Formats folgte ein Mindfuck-Moment auf den nächsten

Insgesamt verließen 5 Paare die Kennenlern-Kammern ("Pods"), mal mehr, mal weniger fest entschlossen, ein paar Wochen später vor dem Altar dann tatsächlich "Ja" zu sagen. (Hier findet ihr eine Übersicht aller (zwischenzeitlichen) Paare aus Staffel 3 von Liebe macht blind.) Schlussendlich verließen nur zwei Paare verheiratet die Show. Doch das Interessanteste an Liebe macht blind waren nie die Hochzeiten – es sind die Dramen drumherum. Und in Staffel 3 gab es besonders spektakuläre:

Bartise macht Nancy einen Antrag und verbringt den Rest der Show damit, allem und jeden zu erzählen, dass er zu attraktiv für sie ist. Unmittelbar nach seinem "Nein" vor dem Altar fragt er Nancy, ob sie sich trotzdem weiter daten wollen – um anschließend mit einer anderen Frau auf einem Boot gesichtet zu werden.

und . Matt rastet während der Show gleich mehrfach aus und verhält sich hochgradig kontrollierend. Fans analysieren Szenen zwischen ihm und seiner Jetzt-Ehefrau Colleen und sind überzeugt: Sie könnte in einer toxischen, potenziell gewalttätigen Beziehung gefangen sein. Spätestens hier hört der Unterhaltungswert natürlich auf. Colleen bestreitet die Vermutungen allerdings.

Der größte Plot-Twist von Liebe macht Blind Staffel 3 ist gar nicht Teil der Show

Ser Baffo/Netflix Raven und SK bei Liebe macht blind

Apropos Reunion! Die letzte Folge von Staffel 3, in der die Teilnehmenden nach über einem Jahr wieder aufeinandertrafen, enthüllte eine große Überraschung: SK sagte vor dem Altar zwar "Nein" zu Pilates-Lehrerin Raven, anschließend sind die beiden aber trotzdem zusammengekommen und allem Anschein nach glücklich. Plot-Twist? Auf jeden Fall! Aber nicht der Letzte.

Denn kurz nach der letzten Folge meldeten sich gleich mehrere Frauen über Social Media zu Wort. Ihre Aussage: Sie hätten SK nach Ende der Netflix-Dreharbeiten auf Dating-Plattformen gesehen, sich mehrfach mit ihm getroffen und wären teilweise sogar im Urlaub mit ihm gewesen. Eine der Frauen ging so weit zu behaupten, dass SK nur wegen Geld und Fame so getan habe, als sei er mit Raven zusammen gewesen. Perfektes Futter für eine Reality-Show, nur dass die Kameras nicht mehr laufen.

Mehrere Instagram-Statements später steht jetzt fest: Raven und SK sind nicht mehr zusammen. SK versicherte außerdem , zum Zeitpunkt seiner Affären in keiner Beziehung gewesen zu sein. SK und Raven seien "als Singles" aus der Show gegangen und hätten erstmal andere Personen gedatet. Skandalös ist diese Entwicklung trotzdem, schließlich wirkte SK von allen Liebe macht blind-Männern am wenigsten wie ein Aufreißer. Die Wahrheit wissen wohl nur die Beteiligten selbst – oder wir, wenn Netlix sich ein Herz fasst, und die Staffel 3-Leute baldmöglichst für eine weitere Reunion vor die Kamera zerrt.

