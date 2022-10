Wer trennt sich zuerst bei Liebe macht blind? Alle Paare aus Staffel 3 bei Netflix im Überblick

Netflix' berühmt-berüchtigtes Dating-Format ist zurück und schickt erneut liebeshungrige Singles auf die emotionale Reise ihres Lebens. Diese 5 Paare sind in Staffel 3 von Liebe macht blind dabei.

Die Netflix-Content-Mühlen stoppen nie, deswegen war es nur eine Frage der Zeit, bis der Streaming-Riese eine neue Staffel seines vielleicht bekanntesten Dating-Formats aus dem Hut zieht: Love Is Blind, zu deutsch Liebe macht blind.

Seit dem 19. Oktober 2022 veröffentlicht Netflix im Wochenrhythmus neue Folgen von Liebe macht blind Staffel 3. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu allen teilnehmenden Paaren, die sich unter maximal dramatischen Umständen der Frage stellen müssen: Ist Liebe wirklich blind?

Liebe macht blind: 5 Paare suchen auf Netflix in Staffel 3 nach der ganz großen Liebe

30 junge, attraktive Menschen setzten sich mit Alkohol und einem Notizbuch in kleine Kabinen (in der Show "Pods" genannt) und sprachen so lange mit den anderen Teilnehmer:innen, bis jemand dabei war, den oder die sie heiraten wollen. 5 Paare sind es ingesamt geworden, die in den folgenden Wochen herausfinden müssen, ob sie wirklich vor den Altar treten. Mit dabei sind:

Matt Bolton und Colleen Reed

© Ser Baffo/Netflix Matt Bolton und Colleen Reed bei Liebe macht blind

Warum sind sie zusammen? Matt (28) ist nach einer gescheiterten Ehe auf der Suche nach einer optimistischen Romantikerin. Ballerina Colleen (26) will endlich einen Mann, der selbstbewusst im Leben steht und ganz genau weiß, was er will – und zwar sie.

Wo findet ihr sie im Netz? Matt bei Instagram , Colleen bei Instagram .

Wie hoch ist das Drama-Potenzial? 4/10. Eigentlich wirken die beiden glücklich. Allerdings gibt es zwei Faktoren, die zu einer Eskalation führen könnten: Matt war bereits verheiratet, wurde betrogen und legt deswegen sehr viel Wert auf Ehrlichkeit und Treue. Colleen entschied sich zwar für Matt, aber erst nachdem sie von Cole und Brennan einen Korb bekam. Und die beiden halten sich mit ihren Partnerinnen nun im gleichen Luxus-Resort auf.

Zanab Jaffrey und Cole Barnett





© Ser Baffo/Netflix Zanab Jaffrey und Cole Barnett bei Liebe macht blind

Warum sind sie zusammen? Zanab (32) und Cole wollen beide jemanden an ihrer Seite, der ihnen Kontra geben kann – und weiß, was er will. Beide sind direkt, können aber auch miteinander lachen.

Wo findet ihr sie im Netz? Zanab bei Instagram und TikTok , Cole bei Instagram und TikTok .

Wie hoch ist das Drama-Potenzial? 7/10. Auf den ersten Blick wirken die beiden wie füreinander gemacht, allerdings ist sich Zanab nicht ganz sicher, ob Cole sie wirklich so körperlich attraktiv findet, wie er behauptet – oder nicht doch noch ein Auge auf die mädchenhaftere Colleen hat. Cole hingegen stört sich an Zanabs "passiv-aggressiver" Art. Ob die beiden direkt und erwachsen genug sind, diese Themen miteinander zu klären?

Brennon Lemieux und Alexa Alfia

© Ser Baffo/Netflix Brennon Lemieus und Alexa Alfia bei Liebe macht blind

Warum sind sie zusammen? Brennon (32) und Alexa (27) haben drei Dinge gemeinsam: Sie lieben Essen, kochen selbst gern und suchen jemanden, der einen ähnlich großen Sinn für Familie hat. Ein Perfect Match, oder?

Wo findet ihr sie im Netz? Brennon bei Instagram und TikTok , Alexa bei Instagram und TikTok .

Wie hoch ist das Drama-Potenzial? 1/10. Wenn es kracht, dann wegen der Familie. Brennons Verwandte sind seiner Aussage nach konservativ und wenig weltoffen. Alexa hingegen kommt aus einer israelischen Familie, die am Tisch im Eifer des Gefechts gerne auch mal flucht.

Raven Ross und SK Alagbada

© Ser Baffo/Netflix Raven und SK Alabgbada bei Liebe macht blind

Warum sind sie zusammen? Pilates-Trainerin Raven (29) hat Beziehungen bisher eher oberflächlich betrachtet. Der tiefsinnige SK (34), dem Inneres wichtiger ist als Äußerlichkeiten, hat ihr allerdings die Augen geöffnet – und dazu gebracht, sich nicht nur bei Sportposen zu öffnen.

Wo findet ihr sie im Netz? Raven bei Instagram und TikTok , SK bei Instagram .

Wie hoch ist das Drama-Potenzial? 3/10. Theoretisch da, weil es zwischen Raven und SK abseits der Pods noch nicht so richtig gefunkt zu haben scheint. Gleichzeitig wirkt SK ausgesprochen in sich ruhend und phlegmatisch. Wahrscheinlicher ist: Wenn es nicht passt, gehen die beiden ohne großes Drama getrennte Wege.

Bartise Bowden und Nancy Rodriguez

© Ser Baffo/Netflix Bartise Bowden und Nancy Rodriguez bei Liebe macht blind

Warum sind sie zusammen? Bartise (27) ist ein Fitness-Freak, der endlich eine Frau will, bei der er sich geborgen fühlt. Nancy fühlt sich für ihn wie ein Zuhause an. Nancy (32) kann es nicht erwarten, endlich eine Familie zu gründen und mag an Bartise, dass sie beide eine alberne Ader haben und gerne lachen.

Wo findet ihr sie im Netz? Bartise bei Instagram und TikTok , Nancy bei Instagram und TikTok .

Wie hoch ist das Drama-Potenzial? 9/10. Bereits nach dem ersten Aufeinandertreffen der frischgebackenen Paare scheint Bartise kein anderes Thema mehr zu haben als SK und Raven, die optisch seine Traumfrau zu sein scheint. Bereut da etwa jemand seine Entscheidung in den Pods? Fraglich, wie lange sich Nancy das noch anhört, bevor sie sich auf den weltgewandten Andrew zurückbesinnt, den sie zugunsten von Bartise einen Korb gab.

