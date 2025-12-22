Liebes-Fazit nach Staffelfinale von Bauer sucht Frau 2025: Sieben Paare sind noch zusammen

Kaum hat die 21. Staffel von Bauer sucht Frau bei RTL begonnen, ist sie auch schon wieder vorbei. Wir verraten euch, welche Paare nach dem großen Wiedersehen noch zusammen sind und wer sich getrennt hat.

Inka Bause hat in diesem Jahr zum 21. Mal zur RTL-Kuppelshow Bauer sucht Frau geladen. Obwohl das Kultformat bereits zwei Jahrzehnte auf dem Buckel hat, könnte es kaum besser laufen: Die aktuelle Staffel fuhr absolute Traumquoten ein. Wer in der 21. Staffel die große Liebe gefunden hat, und wer weiterhin allein durchs Heu stapfen muss, erfahrt ihr hier.

Romantik pur: Diese Bauer sucht Frau-Paare sind noch zusammen

Christopher und Pauline

Die beiden passen wirklich perfekt zusammen: Bei den Hofwochen hat es direkt gefunkt, außerdem wohnen die beiden sehr nah beieinander. Kein Wunder, dass sie beim Wiedersehen überglücklich verkünden, dass es mit der Liebe geklappt hat.

Johann und Katja

Witwer Johann und seine Katja gerieten in der Staffel immer mal wieder aneinander, trotzdem wirkten die beiden direkt wie ein eingespieltes Team. Offiziell sind die Turteltauben noch nicht zusammen, weil sich beide gehörig Zeit lassen wollen, aber die beiden sprechen bereits offen von ihrer wachsenden Liebe, also gibt es hier definitiv Hoffnung auf mehr.

Thomas und Michaela

Dass Thomas und Michaela zusammen sind, wird beim Wiedersehen direkt deutlich: Denn beide sind im Partnerlook gekleidet und fallen durch ihren rockigen Ganzkörper-Jeanslook auf. Obwohl es gegen Konkurrentin Sandra immer wieder zu Zickereien gekommen ist, sieht jetzt alles harmonisch aus: Sandra war sogar zu Gast und beglückwünschte das Paar herzlich; von Missgunst war nichts mehr zu spüren.

Friedrich und Laura

Friedrich gilt als der attraktivste Bauer der Staffel, was sich auch in seinen Bewerbungen bemerkbar machte: Kein Landwirt bekam in 21 Staffeln mehr Briefe als er. Zur Hofwoche lud er seine Auserwählten Selina und Laura, doch schon schnell zeichnete sich ab, dass die sportliche Laura viel besser zu Bewegungs-Fanatiker Friedrich passt. Beim Wiedersehen gibt es dann die große Neuigkeit: Ja, sie sind ein Paar.

Walter und Katharina

Der 74-jährige Landwirt Walter zeigte in der aktuellen Staffel, dass das Feuer der Leidenschaft auch im fortgeschrittenen Alter noch lodert. Seit dem ersten Tag der Hofwoche zeigte er seiner Katharina mit Charme und Witz, dass er sie zum Anbeißen findet. Kein Wunder also, dass die beiden nach wie vor ein Paar sind.

Bastian und Kerrin

Bastian und Kerrin waren ab der ersten Sekunde auf einer Wellenlänge, denn beide lieben Sport, Fitness und gesunde Ernährung. Zwischen ihnen hat es direkt gefunkt und so war es nur eine Frage der Zeit, bis verkündet wird, dass sie ein Paar sind. Einziger Wermutstropfen: Weil sie sehr weit voneinander entfernt wohnen, ist es gar nicht so leicht, sich zu sehen. Hier müssen sie bald eine Lösung finden.

Michi und Valentina

Sie waren DAS Traumpaar der Staffel, denn ab der ersten Sekunde hatten sie nur Augen für den jeweils anderen. Beim großen Wiedersehen hat Valentina dann sogar eine romantische Überraschung parat: Sie hat einen Job in der Nähe von ihrem Michi gefunden und kann endlich in wenigen Wochen, wie so sehnlichst gewünscht, zu ihm ziehen.

Drama, Streit und Unverständnis: Diese Landwirte sind (wieder) Single

Jörg und Kirstin

Jörg und Kirstin hatten zwar eine harmonische Hofwoche, doch leider ist bei dem Bauer der Funke nicht übergesprungen. Beim Wiedersehen gibt Kirstin zu verstehen, dass sie noch leise Hoffnungen hegt, ob da etwas laufen könnte, doch Jörg ist sich sicher, dass es keine Zukunft mehr gibt.

Herbert und Carola

Carola war nur 2 Tage lang auf Herberts Hof zu Besuch, bevor das Heimweh sie packte. Weil sie ihre Familie zu sehr vermisste, trat sie direkt wieder die Abreise an. Herbert machte beim Wiedersehen noch einmal deutlich, dass er Carola anziehend findet, bedauerlicherweise sind bei ihr keine Gefühle entstanden. Herbert ist darüber sehr enttäuscht, aber nimmt es mit Würde.

Simone und Frank

Dieses Drama hat wohl kaum jemand kommen sehen, denn Simone und Frank waren bei ihrer Hofwoche ein Herz und eine Seele. Simone dachte fest, dass Frank sie wiedersehen möchte, doch dann kam alles anders: Frank hat sich kaum noch bei Simone gemeldet und auf Einladungen reagierte er mit der Ausrede, dass er so viel um die Ohren habe. Inka Bause lässt ihn damit nicht davonkommen: "Oh, das ist ne scheiß Erklärung."

Danach kommt es noch seltsamer: Frank gibt im Einzelinterview zu verstehen, dass er in Wahrheit sogar in Simone verliebt sei, ihr es aber nicht zeigen könne. Im Verlaufe des Abends will er Simone deshalb nochmal zur Rede stellen und seine Gefühle gestehen. Sandra fühlt sich von so viel Hin und Her völlig vor den Kopf gestoßen und blockt ab.

Daniel und Jenny

Auch hier ging nicht alles mit rechten Dingen zu. Während der Hofwoche kamen sich Daniel und Jenny näher, doch letztlich gab der Landwirt zu verstehen, dass er sich keine Beziehung mit ihr vorstellen könne. Beim Wiedersehen sagt er vor Inka Bause, dass er Jenny nicht geküsst hätte, um ihr keine falschen Hoffnungen zu machen. Doch Jenny hat die Sache anders in Erinnerung: Im Einzelinterview verrät sie, dass es abseits der Kamera sehr wohl zu einem Kuss gekommen sei. Dass Daniel diesen Moment leugnet, enttäuscht Jenny sehr:

Für mich hat sich jetzt die Sache erledigt, weil ich der Meinung bin, dass ich jemanden verdient habe, der mich auch von ganzem Herzen möchte. Und ja, Daniel wollte das anscheinend nicht.



Michael und Julia

Dass Michael mit 33 Jahren noch nie eine Freundin hatte, sorgte bei Bauer sucht Frau für viel Gesprächsstoff. Umso mehr hofften die Fans, dass der Landwirt in der Kuppelshow endlich die Liebe für sich entdecken könne. Auch wenn sich Bewerberin Julia direkt Hals über Kopf in Michael verliebt hat, kann er sich nur eine Freundschaft vorstellen: "Julia ist ein toller Mensch, aber ich glaube nicht, dass das mit uns zwei was wird."

Insa und Christoph

Die Hofwoche von Insa und Christoph stand unter keinem guten Stern. Schon nach wenigen Tagen hatte Kandidat Christoph seinen Besuch abgebrochen, weil er Bäuerin Insa als "abweisend" und "unfreundlich" wahrgenommen hatte. Beim Wiedersehen verteidigte sie sich gegen die Vorwürfe und meinte, dass sie Fremden gegenüber eine Schutzmauer aufbaue, um nicht verletzt zu werden. Christoph könne das verstehen, eine Beziehung sei dennoch ausgeschlossen.