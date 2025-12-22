RTL enthüllt erste Dschungelcamp-Kandidatin für 2026: Alles was ihr über die Promi-Dame wissen müsst

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! geht bald in die 19. Staffel. RTL gibt nach langem Schweigen nun die erste Kandidatin bekannt, die Teil des Dschungelcamps 2026 werden wird.

Ab dem 26. Januar heißt es wieder Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Zwölf Promis müssen es zwei Wochen lang im australischen Dschungel aushalten und dabei eine Menge Dschungelprüfungen durchstehen. Nun hat RTL die erste Kandidatin für das Dschungelcamp 2026 angekündigt.

Dschungelcamp 2026: RTL kündigt erste Kandidatin an

In das Dschungelcamp 2026 wird Mirja du Mont einziehen, wie RTL nun bestätigt hat. Du Mont ist vor allem als Model, aber auch als Schauspielerin bekannt. In 7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug hatte sie eine Rolle. In Unter uns und Anna und die Liebe war sie auch zu sehen.

Dem Reality-TV ist Mirja du Mont aber auch nicht abgeneigt. So war sie 2021 in Die Alm zu sehen. In der dritten Staffel von Die Verräter ging sie sogar (zusammen mit zwei anderen Personen) als Siegerin hervor. Interessanter Fakt: Ihren Nachnamen bekam sie, als sie 2000 den Schauspieler Sky du Mont heiratete. Mittlerweile sind sie jedoch geschieden.



Mirja du Mont hat schon klare Vorstellungen vom Dschungelcamp

Mirja du Mont war auch zur Ankündigung schon im Gespräch mit RTL. Sie erzählt, dass sie gern in die Rolle der "Camp-Mama" schlüpfen möchte. Dabei kann sie ihren jetzigen Luxus für zwei Wochen gut entbehren. Doch Probleme habe sie, wenn jemand im Dschungelcamp "abgehoben" sei. Wie sich die Promi-Dame im Dschungel schlagen wird oder ob sie Chancen auf den Titel der Dschungel-Königin haben wird, werden wir erst in einem Monat erfahren.



Nach der Ankündigung der ersten Dschungelcamp-Teilnehmerin stehen noch elf weitere Kandidat:innen aus. Die Gerüchteküche brodelt und es wird mitunter Gil Ofarim kontrovers als Teilnehmer diskutiert. Auch Eva Benetatou, Stephen Dürr und Umut Tekin werden heiß gehandelt.

