LOL Folge 5 und 6: Wann kommen die nächsten Folgen der 4. Staffel zu Amazon?

Wann kommen Folge 5 und 6 der 4. Staffel von LOL: Last One Laughing zu Amazon? Hier erfährst du den Termin für das Finale der Bully-Show.

Die 4. Staffel von LOL: Last One Laughing läuft gerade bei Amazon und bewegt sich gerdewegs auf das große Finale zu. Wer fliegt diesmal raus, weil er oder sie die Mundwinkel verzogen oder gekichert hat? Und wer gewinnt den Pokal für den Sieg in der 4. Staffel? Das wird schon bald geklärt, aber du brauchst etwas Geduld.

Wann kommen die neuen Folgen von LOL zu Amazon?

Staffel 4 besteht aus insgesamt sechs Folgen. Diese werden von Amazon * im Doppelpack jeden Donnerstag veröffentlicht. Vier davon kannst du bei dem Streaming-Dienst abrufen, sofern du ein Prime-Abo hast.

Folgende Veröffentlichungstermine gibt es für Last One Laughing Staffel 4:

6. April: Folge 1 und 2 - bereits online

13. April: Folge 3 und 4 - bereits online

20. April: Folge 5 und 6

Nächsten Donnerstag werden also die letzten beiden Episoden der 4. Staffel veröffentlicht. Ab dem 20. April kannst du dann die komplette 4. Staffel bei Amazon streamen. Dann erfährst du auch, wer diese Season gewonnen hat.

Mehr über die Besetzung von Staffel 4 rund um Max Giermann, Moritz Bleibtreu und Hazel Brugger erfährst du in diesem Artikel.

Diese Stars haben bisher an LOL: Last One Laughing teilgenommen (und gewonnen)

Es gibt bereits drei Staffeln der deutschen Version von LOL. Folgende Stars haben daran teilgenommen.

Die Stars in Staffel 1:

Anke Engelke

Barbara Schöneberger

Carolin Kebekus

Kurt Krömer

Max Giermann

Mirco Nontschew

Rick Kavanian

Tedros Teclebrhan

Torsten Sträter (Gewinner)

Wigald Boning

Die Stars in Staffel 2:

Tommi Schmitt

Tahnee

Martina Hill

Larissa Rieß

Klaas Heufer-Umlauf

Annette Frier

Bastian Pastewka

Max Giermann

Anke Engelke

Kurt Krömer

Gewonnen hat die Staffel Max Giermann in seinem zweiten LOL-Anlauf.

Die Stars in Staffel 3:

Carolin Kebekus

Mirco Nontschew

Anke Engelke

Abdelkarim

Axel Stein

Christoph Maria Herbst

Hazel Brugger

Michelle Hunziker

Olaf Schubert

Palina Rojinski

In ihrem dritten Versuch hat Anke Engelke den LOL-Pokal geholt. Die Staffel stand im Zeichen des traurigen Verlusts von Comedy-Legende Mirco Nontschew, der vor der Veröffentlichung verstorben ist.

Die Stars in Staffel 4:

Martina Hill

Hazel Brugger

Kurt Krömer

Cordula Stratmann

Elton

Jan van Weyde

Michael Mittermeier

Moritz Bleibtreu

Joko Winterscheidt

Max Giermann

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

In dieser Ausgabe von Streamgestöber erklären bekennende LOL-Fans, was den Reiz der besten deutschen Amazon-Serie ausmacht, teilen Lieblingsmomente und formulieren Wünsche, was die Show verändern muss, um ein lächerlich langes Leben zu haben. Hört rein!



