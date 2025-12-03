Markus Söder und Boris Becker bei RTL-Jahresrückblick: Das könnt ihr heute Abend bei Menschen, Bilder, Emotionen 2025 erwarten

Seit einigen Jahren blickt Steffen Hallaschka in Menschen, Bilder, Emotionen auf das vergangene Jahr zurück. Das könnt ihr für die heutige RTL-Show erwarten.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und damit beginnt jedoch die Zeit der Jahresrückblicke. RTL schickt dabei wie jedes Jahr Steffen Hallaschka mit Menschen, Bilder, Emotionen ins Rennen und hat dabei wieder alle möglichen Gäste mit am Start. Dabei stehen die Gäste im speziellen Fokus der Jahresereignisse.



Steffen Hallaschka im RTL-Jahresrückblick: Das könnt ihr erwarten

Die letzten Jahre waren turbulent und 2025 war da auch keine Ausnahme. Seien es die internationalen politischen Umbrüche oder auch die Folgen des Klimawandels. Dabei gab es auch positive Ereignisse, wie die Frauenfußball-EM oder die Basketball-EM der Männer, bei denen die deutsche Nationalmannschaft Aufsehen erregt hat. All das will Hallaschka in seinem Jahresrückblick abdecken.



In diesem Jahr bekommt Hallaschka wieder unabhängig von den Gästen Unterstützung zu den verschiedenen Themen und Panels. So moderieren mitunter TV-Moderatorin Andrea Kiewel, TV-Koch Tim Mälzer, und Politikerin Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen) im RTL-Jahresrückblick.



Diese Gäste sind bei Menschen, Bilder, Emotionen mit dabei

Doch was wäre Menschen, Bilder, Emotionen ohne Gäste? Neben bekannten Promis nehmen auch emotionale Geschichten den Platz in der Show ein. Diese Gäste äußern sich zu folgenden Themen:



Ann-Katrin Berger : Fußball-Nationaltorhüterin über den Erfolg der deutschen Frauen-Nationalmannschaft

: Fußball-Nationaltorhüterin über den Erfolg der deutschen Frauen-Nationalmannschaft Boris Becker : Ehemalige Tennis-Legende spricht über seinen Gefängnisaufenthalt

: Ehemalige Tennis-Legende spricht über seinen Gefängnisaufenthalt Christopher Piltz : Spiegel-Redakteur spricht über den Fall Christina Block

: Spiegel-Redakteur spricht über den Fall Christina Block Der Graf : Sänger von Unheilig spricht über sein Comeback

: Sänger von Unheilig spricht über sein Comeback Ingo Bott : Anwalt gibt Einblicke in den Fall Christina Block

: Anwalt gibt Einblicke in den Fall Christina Block Luca Pferdmenges : Reise-Influencer spricht über seine Weltreise

: Reise-Influencer spricht über seine Weltreise Markus Söder (CSU) : Bayerns Ministerpräsident spricht über die politischen Entwicklungen

: Bayerns Ministerpräsident spricht über die politischen Entwicklungen Noel Urbaniak : Balljunge erzählt von seinem phänomenalen Nations-League-Einsatz

: Balljunge erzählt von seinem phänomenalen Nations-League-Einsatz Olli und seine Familie: Zweijähriges Kind erzählt von einem schweren Unfall, den er überlebt hat

Menschen, Bilder, Emotionen läuft heute Abend am 4. Dezember live um 20:15 Uhr auf RTL. Der Jahresrückblick kann aber auch im Nachhinein auf RTL+ gestreamt werden, falls man ihn verpasst hat.