Marvel-Film verboten: Doctor Strange 2 darf in zwei Ländern nicht ins Kino kommen

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ist einer der größten Marvel-Filme des Jahres. In Saudi-Arabien und Ägypten wurde die Fortsetzung mit Benedict Cumberbatch jetzt verboten.

Marvel-Fans rund um den Globus fiebern dem Kinostart von Doctor Strange in the Multiverse of Madness entgegen. Zum ersten Mal seit 2016 führt der von Benedict Cumberbatch verkörperte Sorcerer Supreme seinen eigenen Solofilm an. In zwei Ländern wurde die Fortsetzung nun verboten: Saudi-Arabien und Ägypten.

Bereits am Freitag gab es Gerüchte dazu. Nun konnte der stets gut informierte Hollywood Reporter eine Bestätigung von seinen Quellen einholen. Doctor Strange 2 sollte ursprünglich am 5. Mai 2022 in Saudi-Arabien starten. Sämtliche Vorverkaufsstellen bieten seit dem Wochenende keine Tickets für den Marvel-Film mehr an.

Doctor Strange 2 aufgrund von LGBTQ+ Figur in Saudi-Arabien und Ägypten verboten

Grund dafür ist America Chavez (Xochitl Gomez), eine LGBTQ+ Figur, die erstmals im MCU auftritt. Homosexualität ist in Saudi-Arabien illegal und wird mitunter mit der Todesstrafe bestraft. Aus diesem Grund wurde auch der letztes Jahr erschienene Eternals verboten, der mit dem ersten offen schwulen Superhelden im MCU aufwartete.

Dass Doctor Strange 2 nicht in die ägyptischen Kinos kommen wird, verkündet derweil der offizielle Twitter-Account von IMAX Egypt. Auch in Ägypten wird Homosexualität strafrechtlich verfolgt. Darüber hinaus soll Doctor Strange 2 in Kuwait gebannt worden sein. Eine Bestätigung liegt hier allerdings noch nicht vor.



Disney willigte bei Eternals nicht ein, eine zensierte Fassung in die Kinos zu bringen, obwohl eine solche später erschien, wie der Hollywood Reporter anmerkt. Zuletzt sorgte in diesem Bereich Warner Bros. für Aufsehen: Um die China-Veröffentlichung von Phantastische Tierwesen 3 zu ermöglichen, wurden sechs Sekunden zensiert, die die Liebesgeschichte zwischen Dumbledore und Grindelwald verdeutlichen.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness startet am 4. Mai 2022 im Kino.

