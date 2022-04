Harry Potter-Spin-off zensiert: China verändert die wichtigsten Momente aus Phantastische Tierwesen 3

Gleich zwei wichtige Aussagen fehlen in der chinesischen Phantastische Tierwesen 3-Version. Wir erklären, was hinter den Änderungen am Harry Potter-Film steckt.

In Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse wird die sexuelle Orientierung der Figur Albus Dumbledore so offensichtlich dargestellt wie in keinem Harry Potter-Film zuvor. Dafür muss der Film keine großen Sprünge machen. Die tragische Liebesbeziehung zwischen Dumbledore und dem Schurken Grindelwald fließt ganz normal in die Handlung ein. Sie stößt Motivationen an und vertieft die Charakterzüge der Beteiligten. In China werden die Zuschauenden davon leider nichts mitbekommen. Wie News.com berichtet, werden die homosexuellen Momente für die Auswertung in China zensiert. Das Land gilt als LGBTQ+-feindlich . Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse - Trailer 2 (Deutsch) HD Diese Tierwesen 3-Momente sind in der chinesischen Version nicht zu sehen Was genau wurde zensiert? Die chinesische Regierung hat 6 Sekunden aus dem Fantasy-Film geschnitten und damit die unmittelbaren Andeutungen gleichgeschlechtlicher Liebe aus der Handlung getilgt. 6 Sekunden genügen, weil Tierwesen 3 zwar deutlicher als die Vorgängerfilme auf die Beziehung eingeht, aber weiterhin sehr zurückhaltend bleibt. Statt körperlicher Annäherung zwischen den Männern bleibt es bei gesprochenem Dialog. Im Detail fehlen folgende Aussagen: "Because I was in love with you" (deutsch: "Weil ich dich geliebt habe")

"The summer Gellert and I fell in love" (deutsch: "Der Sommer, in dem Gellert und ich uns verliebt haben") Somit verändert sich auch elementar die emotionale Restaurantszene, auf die viele Harry Potter-Fans so lange gewartet hatten. Warner Bros., das Studio hinter den Harry Potter-Filmen, spielt die Änderungen in einem Statement jedoch herunter. Harry Potter-Studio gibt Zensur-Forderungen nach: Das ist die Rechtfertigung Warner betont, der "Geist" von Phantastische Tierwesen 3 bleibe von den Änderungen unberührt. Das ist eine streitbare Einschätzung. Dass Dumbledore und Grindelwald eine besondere Beziehung zueinander haben, wird – ähnlich wie im Vorgänger Phantastische Tierwesen 2 – zwar auch ohne die gestrichenen Aussagen klar. Wie genau diese Beziehung aussah und was sie für die Charakterentwicklung von Dumbledore bedeutet, fehlt allerdings komplett. Die besondere Anziehung zwischen den Figuren lässt sich ohne die Dialogzeilen nur noch erahnen. Dabei geht es im Film schon rein vom Namen her um "Dumbledores Geheimnisse" – zu denen auch ebenjene Beziehung zählt.

Mehr: Johnny Depp war nie die richtige Wahl für Grindelwald - auch wegen der Liebesbeziehung Warner Bros. verteidigt seine Entscheidung, den Zensur-Forderungen nachzukommen. Man sei bestrebt, die Integrität aller Filme sicherzustellen. Dies berühre auch Umstände, "die es nötig machen, nuancierte Änderungen vorzunehmen, um sensibel auf die Vielfältigkeit von Markt-Faktoren zu reagieren." Anders ausgedrückt: Warner ist auf die Einnahmen des chinesischen Marktes angewiesen. Und bereit, dafür Zugeständnisse zu machen. Phantastische Tierwesen 3 ist nicht der erste Fall dieser Art. Schon 2019 wurden für den chinesischen Markt 3 Minuten aus dem Oscar-prämierten Freddie Mercury-Biopic Bohemian Rhapsody geschnitten . Sämtliche Szenen, die auf die Homosexualität des Sängers hinweisen, mussten weichen. Unsichere Harry Potter-Zukunft: So könnte es mit Phantastische Tierwesen 4 und 5 weitergehen Laut dem Harry Potter-Studio sei jedoch das Wichtigste gewesen, Fans den Film überhaupt zugänglich zu machen: Wir wollen, dass Zuschauende weltweit diesen Film sehen und genießen können und es ist wichtig für uns, dass chinesische Zuschauende ebenfalls die Gelegenheit bekommen. Selbst mit kleineren Änderungen. Das klingt harmlos. Nur sind diese Änderungen eben Ausdruck einer größeren Anti-LGBTQ+-Agenda, die die Lebensqualität lesbischer, schwuler und trans Menschen in China zunehmend einschränkt. Mit Phantastische Tierwesen 3 trifft es nun einen großen Blockbuster, dessen ausdrückliche Adressierung von Homosexualität ein Novum im Harry Potter-Verse war. Auf diesen wichtigen Schritt folgt nun ein Rückschritt.