Marvel-Gerücht: Der Weg für einen Hulk-Solofilm im MCU ist endlich frei

Vertriebsrechte verbauen einem Hulk-Film seit Jahren den Weg ins Kino. Laut einem Marvel-Gerücht könnte aber bald schon ein MCU-Solo kommen.

Seit 2008 warten Marvel-Fans auf einen Hulk-Solofilm mit Mark Ruffalo. Da der Blockbuster aus Geldgründen noch mithilfe von Universal vertrieben wurde, ist die Rechtelage seither schwierig. Das wird sich aber sehr bald schon ändern, wenn man einem Gerücht glauben schenken mag.

Hulk nach 15 Jahren endlich frei: Marvel-Gerücht deutet Solo-Film ab 2023 an

So berichtet die Fan-Seite The Illuminerdi über eine Reddit-Diskussion , in der ein interessantes Detail zum Vorschein kam. Ein User hat dort die Vertriebsrechte von Marvel-Partnern aus der Frühzeit des MCU recherchiert, die sich zumindest in einem Fall auf 15 Jahre belaufen. Es ist gut möglich, dass für den Fall Universal dasselbe gilt. Ein Hulk-Film könnte also bereits 2023 in Produktion gehen.

Falls das stimmt, wird Disney/Marvel für diesen Fall einen Masterplan erarbeitet haben. Der muss allerdings noch weit in der Zukunft liegen, für MCU-Phase 5 wurde schließlich kein Hulk-Film angekündigt. Nichtsdestotrotz könnte die Disney+-Serie She-Hulk: Die Anwältin den Grundstein für neue Kino-Abenteuer des grünen Riesen legen.

MCU-Solo: Wann könnte ein The Hulk-Film ins Kino kommen?

Die MCU-Produktionen sind bis Mindestens Mitte 2024 vorgeplant. Sollten die Rechte tatsächlich 2023 an Marvel zurückgehen, könnte ein Hulk-Film frühestens Ende 2024 ins Kino kommen. Den stärksten Avenger gibt es seit dem 18. August 2022 erst einmal in der She-Hulk-Serie an der Seite von Cousine Jennifer (Tatiana Maslany) zu sehen.

Wollt ihr einen Hulk-Solofilm sehen?