Marvel stampft 3 Serien für Disney+ ein: Das steckt hinter der Entscheidung

Marvel hatte Disney+-Serien über Wong, einen galaktischen Supersoldaten und einen Horror-Antihelden in Entwicklung geschickt. Umgesetzt werden diese drei Projekte vorerst nicht.

Früher unterschied sich das Marvel-Serienmodell noch stark von traditionellem Network-Fernsehen. Was angekündigt wurde, ging zu allermeist auch in Produktion und wurde veröffentlicht. Das ist mittlerweile nicht mehr so, während die Streaming-Welt mit Werbeunterbrechungen etc. immer mehr dem damaligen TV gleicht.

Das bekommen nun auch Marvel-Fans mit Abo bei Disney+ zu spüren, die sich vielleicht schon auf drei bestimmte Serien über den Doctor Strange-Kollegen Wong (Benedict Wong), den galaktischen Supersoldaten Nova und den Horror-Antihelden Terror gefreut hatten.

Marvel lässt 3 Serienprojekte für Disney+ fallen: Strange Academy, Nova und Terror, Inc.

Die drei angekündigten Serienprojekte Strange Academy mit Wong, Nova über ein Mitglied der galaktischen Militäreinheit Nova Corps und Terror, Inc. über den Zombie-Antihelden Terror werden laut Deadline nicht weiter verfolgt. Zumindest vorerst, denn wie es im Bericht heißt, liegen die Formate aufgrund verschobener Prioritäten vorerst auf Eis, könnten aber zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal aufgenommen werden. Offiziell bestellt waren die Serien noch nicht, weshalb man nicht mal von Absetzungen reden kann.

Längst abgesegnete und/oder produzierte Marvel-Formate wie das bald startende Daredevil: Born Again oder Wonder Man bleiben von der Entscheidung natürlich unberührt.

Das waren die drei gestrichenen Projekte im Einzelnen:

Strange Academy

Die Comic-Vorlage von Skottie Young und Humberto Ramos spielt in New Orleans und dreht sich um eine von Doctor Strange gegründete Schule für junge Leute mit magischen Fähigkeiten, die von Direktor Wong und seinen Lehrer:innen ausgebildet werden. Amy Rardin (Echo) war mit der Serienversion beauftragt worden.

Nova

Bei Nova handelt es sich nicht nur um die älteste der drei Comic-Vorlagen, die bereits seit 1979 existiert, sondern auch um das Serienprojekt, das von den drei in Frage kommenden am meisten vorangeschritten war. Die Figur von Marv Wolfman und John Romita ist ein Superheld mit kosmischen Kräften und der letzte Überlebende einer intergalaktischen Einheit, die mit der Nova-Kraft das Universum beschützt. Ed Bernero (Criminal Minds) wäre der Showrunner gewesen.

Terror, Inc.