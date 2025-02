In 2 Wochen kehrt eine der besten Superhelden-Serien unserer Zeit zurück – ihre Zukunft ist jetzt schon sicher

Die Marvel-Serie Daredevil wurde für ihre knallharte Superhelden-Action und spannenden Charaktere gefeiert. In zwei Wochen führt das Serien-Revival erneut in die dunkelsten Ecken New Yorks.

Die zwischen 2015 und 2018 erstmals auf Netflix veröffentlichte Marvel-Produktion Daredevil zählt für die Moviepilot-Community zu den besten Superhelden-Serien aller Zeiten und landet mit einer Wertung von 8,0 nur knapp hinter den Serien-Hits The Boys und Invincible. Sieben Jahre nach dem vorzeitigen Aus kehrt der Teufel von Hell's Kitchen schon diesen März mit dem Disney+ Revival Daredevil: Born Again zurück – und wird so schnell auch nicht wieder verschwinden.

Daredevil: Born Again verspricht brutale Superhelden-Action – und Staffel 2 ist schon gesichert

Die Handlung von Daredevil: Born Again spielt einige Jahre nach dem Ende der Originalserie und bringt zahlreiche bekannte Charaktere zurück. Neben dem blinden Anwalts-Vigilanten Matt Murdock (Charlie Cox) und dem mittlerweile zum Bürgermeister New Yorks aufgestiegenen Ex-Gangster Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) gibt es auch ein Wiedersehen mit Foggy Nelson (Elden Henson), Karen Page (Deborah Ann Woll), Frank Castle (Jon Bernthal) sowie Vanessa Fisk (Ayelet Zurer) und Benjamin "Bullseye" Pointdexter (Wilson Bethel).

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Daredevil-Serie schauen:

Daredevil: Born Again - S01 Trailer (Deutsch) HD

Der Weg des Daredevil-Revivals war ein beschwerlicher. Nach der Produktion von 6 Episoden unternahm Marvel Studios eine radikale Kurskorrektur, tauschte das kreative Personal hinter der Kamera aus und begann mit Teilen des gedrehten Materials nochmal von vorn. Die Version 2.0 von Born Again soll sich nun näher am Ton und den Charakteren der ersten Daredevil-Serie orientieren und Fans eine ordentliche Fortsetzung spendieren, die sogar die Härte der Netflix-Serie übertreffen soll.

Das Warten könnte sich ausgezahlt haben, denn Marvel Studios hat bereits die Zukunft der Serie gesichert: Vergangene Woche ist in New York die Produktion für Staffel 2 gestartet. Daredevil-Showrunner Dario Scardapane macht im Gespräch mit Empire Magazine (via ComicBookMovie ) sogar schon große Versprechen für die 2. Staffel:

Staffel 2 ist ein Knaller, weil wir nicht mehr an vorher gedrehtes Material gefesselt sind [...] Sie ist auf Augenhöhe mit den großen griechischen Epen, mit vielen großen Themen. Wenn man nicht gerade tief in die Comic steckt, ist die Position, in der Kingpin und Daredevil am Ende von Staffel 2 landen, unvorstellbar, wenn man bedenkt, wo sie bisher waren.

Natürlich müssen Fans erstmal die Veröffentlichung der ersten Staffel abwarten, doch Berichten zufolge, soll sogar schon eine 3. Staffel in der Entwicklung sein. Matt Murdock wird uns in der Zukunft des MCU also noch eine ganze Weile erhalten bleiben.

Wann startet Daredevil: Born Again bei Disney+?

Los geht es mit Daredevil: Born Again bereits am 5. März 2025 bei Disney+ mit den ersten beiden Episoden. Die restlichen sieben Folgen werden im Wochentakt immer mittwochs ab 3:00 Uhr morgens veröffentlicht. Das Staffelfinale wird somit am 23. April 2025 bei Disney+ zu sehen sein.

Im Gegensatz zu vielen anderen Streaming-Serien von ähnlichem Blockbuster-Format soll Daredevil: Born Again Marvel-Fans glücklicherweise nicht zwei bis drei Jahre auf eine Fortsetzung warten lassen. Da die Dreharbeiten für Staffel 2 im Sommer 2025 abgeschlossen sein sollen, wird die nächste Runde schon 2026 erscheinen.

Da auch Staffel 2 voraussichtlich wieder neun Folgen umfassen wird, ist Daredevil: Born Again mit 18 bestätigten Folgen schon jetzt der Titel der größten Live-Action-Serie des MCU unter Disney+ sicher.