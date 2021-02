Marvel startet großes Ablenkungsmanöver, um die Geheimnisse von Spider-Man 3 zu schützen

Der Kinostart von Spider-Man 3 rückt immer näher. Marvel lockt mit ersten Bildern und Fake-Titeln. Dahinter versteckt sich ein geschicktes Ablenkungsmanöver.

In den vergangenen Wochen und Monaten sind mehr Details zu Spider-Man 3 durchgesickert, als Marvel-Chef Kevin Feige lieb sein dürften. Die Gerüchte sind zwar bisher nicht offiziell bestätigt. Wenn nur die Hälfte wahr ist, haben wir es trotzdem mit einem der verrücktesten und ambitioniertesten MCU-Filme zu tun.

In Spider-Man 3 erwartet uns womöglich ein wilder Streifzug durchs Multiversum. Nicht nur MCU-Figuren wie Doctor Strange leisten Tom Hollands Peter Parker bei seinem dritten Abenteuer Gesellschaft. Auch Gastauftritte von Tobey Maguire und Andrew Garfield, die zuvor Spider-Man im Kino verkörperten, sind möglich.

Spider-Man 3: Marvel verwirrt mit Titeln und Bildern

Jetzt startet Marvel ein großes Ablenkungsmanöver und präsentiert uns kleine Häppchen, die Verwirrung stiften. Auf Instagram postet Tom Holland ein erstes Bild aus dem Film, das ihn zusammen mit seinen Co-Stars Zendaya und Jacob Batalon zeigt. Zudem enthüllt er den Titel des Films: Spider-Man: Phone Home.

Auch Zendaya hat ein Bild des Trios im Angebot. Wenn es um die Titelfrage geht, wartet sie jedoch mit einer anderen Antwort auf. Spider-Man: Home Slice heißt das neuste Spidey-Abenteuer, wie sie stolz in ihrem Instagram-Post schreibt.

Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie es bei Jacob Batalon aussieht. Hier bekommen wir ebenfalls ein Bild von Peter Parker, MJ und Ned Leeds. Dazu gesellt sich ein dritter "offizieller" Titel: Spider-Man: Home-Wrecker.

Während es sich bei den Bildern um echte Stills aus dem Film zu handeln scheint, ist davon auszugehen, dass keiner der Titel im Dezember das Poster zieren wird, wenn Spider-Man 3 in die Kinos kommt. Marvel verlagert geschickt den Fokus von den Geheimnissen der Fortsetzung zu verspielten, aber weniger bedeutenden Details.



Marvel versucht, die Spider-Man 3-Überraschungen zu wahren

Spider-Man 3 könnte mit ersten Hinweisen auf Doc Ock und Electro locken. Stattdessen werden die drei Figuren in den Vordergrund gerückt, deren Beteiligung am wenigsten überraschen dürfte. Passend dazu dementierte Tom Holland kürzlich in einem Interview das Engagement von Tobey Maguire und Andrew Garfield.

Der Grund ist verständlich: Die Überraschung im Kino ist deutlich größer, wenn ein vertrautes Gesicht aus einem anderen Filmuniversum ohne Ankündigung auf den Plan tritt. Das hat WandaVision erst vor ein paar Wochen mehr als eindrucksvoll bewiesen - und nebenbei 20 Jahre Marvel-Geschichte vor der Auslöschung gerettet.

Trotz des Ablenkungsmanövers bereiten uns die Fake-Titel von Spider-Man 3 ganz subtil auf das Konzept des Marvel-Blockbusters vor. Wenn Doctor Strange das Tor zum Multiversum öffnet, existieren verschiedene Welten und verschiedene Versionen von Figuren. Warum also nicht gleich mit dem Titel des Films anfangen?

Was glaubt ihr, wie der vollständige Titel von Spider-Man 3 lautet?