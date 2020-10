Alle Infos zu Spider-Man 3 mit Tom Holland: Wie verrückt wird der Marvel-Film?

Der Kinostart im Jahr 2021 steht fest für Spider-Man 3. Aber kehrt neben Schurke Electro auch Andrew Garfield zurück? Und warum stellen wir diese Fragen überhaupt?

Spider-Man 3 wird ein Weihnachtsfilm. Na gut, zumindest kommt er einem Weihnachtsfilm näher als je eine Peter Parker-Geschichte vor ihm, denn erstmals schwingt ein Spider-Man im Dezember durch die Kinos. Der Abschluss der Tom Holland-Trilogie hat noch mehr Ungewöhnliches zu bieten, zum Beispiel die Rückkehr eines toten Bösewichts. Das wird eine verrückte Angelegenheit, so viel ist sicher.

Termin Ende 2021: Wann genau ist der Kinostart von Spider-Man 3?

Richtig, zur Adventszeit mitten im Dezember. Genau genommen am 16. Dezember 2021, also in etwas mehr als einem Jahr schon. Ursprünglich hatten Marvel und Sony den Sommer 2021 angepeilt. Corona durchkreuzt auch diesen Plan. (Die MCU-Filme könnt ihr komplett bei Disney+ streamen *)

Gibt es schon einen Trailer zu Spider-Man 3?

Leider müssen wir auf erste Bilder und Bewegtbilder noch warten. Wir brauchen Geduld, schließlich laufen die Dreharbeiten erst seit Mitte Oktober im guten alten New York. Die Promo-Phase für Marvel-Filme beginnt in der Regel ein halbes Jahr vor Kinostart, demnach können wir ab frühestens April 2021 mit einem Trailer rechnen.

Meinung: Wie gut sind die MCU-Spider-Man-Filme überhaupt?

Darum ist Tom Hollands Spider-Man einfach nicht gut!

Andrew Garfield, Benedict Cumberbatch, Tom Holland: Welche Schauspieler sind dabei?

Diese Schauspielerinnen und Schauspieler sind auf jeden Fall oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in Spider-Man 3 dabei:

Tom Holland als Peter Parker/ Spider-Man

Zendaya als MJ

Marisa Tomei als May Parker

Benedict Cumberbatch als Doctor (Stephen) Strange

Jamie Foxx als Electro

Jacob Batalon als Ned (und wahrscheinlich die ganze Schülerbande um Angourie Rice als Betty, wenn wir schon dabei sind)

Um die Ex-Spider-Men Andrew Garfield und Tobey Maguire ranken sich zudem wilde Gerüchte. Wir kommen später drauf zu sprechen.

Der Titel: Heißt Spider-Man 3 wirklich Homesick?

Das ist gut möglich. Homesick wurde als angeblicher Titel angeblich geleakt. Das ist reizvoll, denn der würde das bisherige Muster aus Home-Erweiterungen fortspinnen. Es wäre ein guter Gag, mehr aber auch nicht.

Tote Rückkehrer, Doctor Strange: Was wird Spider-Man 3 eigentlich für ein verrückter Film?

Jetzt kommen wir zum Eingemachten, denn als im Oktober die Gerüchte um Tobey Maguire und Andrew Garfields Rückkehr aufkamen, wirkten die überaus glaubhaft. Die Vorarbeit dazu leisteten die Besetzungen von Benedict Cumberbatch und Jamie Foxx .

Cumberbatches Strange führte das Multiverse ins MCU ein. Die Viele-Welten-Theorie eröffnet Spider-Man 3 geradezu unbegrenzte Möglichkeiten, die die Autor/innen sogleich nutzen, um Jamie Fox in den Film zu pflanzen.

Weitere Spidey-Bösewichte: Venom und mehr

Spider-Man 3: Die 3 stärksten Bösewichte für den MCU-Film

Zur Erinnerung: Jamie Foxx war bereits als Schurke Electro in einem Spider-Man-Film zu sehen, allerdings in der Reihe vor Tom Holland - einem anderen Universum. Und da erscheint es plötzlich doch sehr plausibel, dass auch Tobey Maguire (Spider-Man 2002 bis 2007) und Andrew Garfield (Spider-Man 2012 bis 2014) als Peter Parkers zurückkehren.

Ein erstes Anzeichen dafür, dass Tom Holland in Spider-Man 3 mit Paralleluniversen jongliert, war schon der J. Jonah Jamesons-Auftritt am Ende von Spider-Man: Homecoming. Nur wissen wir über die Handlung in dem Nachfolger noch so gut wie gar nichts. Die wird bei den Voraussetzungen sicher aufregend.

