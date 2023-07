Matt Damon enthüllt furchtbare Film-Erfahrung, die ihn in eine Depression stürzte – und meint wohl einen 150-Millionen-Fantasy-Flop

Einer seiner Filme hat Schauspiel-Star Matt Damon mitten im Dreh in eine Depression gestürzt. Auch wenn er den Titel nicht verrät, lässt sich der Streifen ziemlich genau bestimmen.

In seiner Schauspiel-Karriere hat sich Matt Damon einige ikonische Rollen und Filme wie die Bourne-Reihe oder das Ocean's-Franchise geschnappt. Für den Star lief aber nicht immer alles rund. In einem aktuelleren Interview enthüllte er, dass ihn der Dreh zu einem Film in eine Depression stürzte. Details zum Titel verriet er nicht, aber wir sind uns ziemlich sicher, welchen Blockbuster-Fehlschlag Damon meint.

Matt Damon beschreibt Depression wegen frustrierender Film-Erfahrung

Wie Variety berichtet, sprach der Schauspieler im Interview mit Jake's Takes über sein bislang wohl schlimmstes Film-Erlebnis, ohne den Titel zu verraten:

…Manchmal findet man sich in einem Film wieder, von dem man weiß, dass er vielleicht nicht das ist, was man sich erhofft hat, und man ist immer noch dabei, ihn zu drehen. Und ich erinnere mich an die Hälfte der Produktion, und es waren noch Monate vor dir, und du hast deine Familie irgendwo hingebracht und hast ihnen Unannehmlichkeiten bereitet, und ich erinnere mich, dass meine Frau mich wieder aufgerappelt hat, weil ich in eine Depression gefallen bin und mich fragte: 'Was habe ich getan?'

Und welchen Film meint Matt Damon jetzt?

Auch wenn er den Titel nicht nennt, meint Damon höchstwahrscheinlich den Fantasy-Blockbuster The Great Wall von 2016. Die chinesisch-amerikanische Co-Produktion spielte mit einem Budget von 150 Millionen Dollar laut Box Office Mojo weltweit um die 334 Millionen Dollar ein und floppte dadurch.

Damon sprach nach der Veröffentlichung des Films und dem enttäuschenden finanziellen Ergebnis schon darüber, wie unzufrieden er mit dem Fantasy-Blockbuster war.

Wann und wie ist Matt Damon wieder im Kino zu sehen?

Als Nächstes könnt ihr den Star mit einer Rolle in Christopher Nolans neuem Film Oppenheimer sehen, der ab dem 20. Juli 2023 in den Kinos läuft. Darin beschäftigt sich der Regisseur mit dem Erfinder der Atombombe J. Robert Oppenheimer.

