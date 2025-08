Matt Damon knackt die Million bei Wer wird Millionär: Hättest du die finale Frage richtig beantwortet?

Hollywood-Legende Matt Damon macht nicht nur auf der Kinoleinwand eine gute Figur, sondern hat auch was im Köpfchen: Beim Quiz-Klassiker Wer wird Millionär? schaffte er es bis zur Millionen-Frage und sorgte für ein TV-Spektakel der Superlative.

Matt Damon ist einer der kultigsten Hollywood-Stars überhaupt, der sowohl beim Publikum als auch bei den Kritikern richtig gut ankommt. Mit Kino-Klassikern wie Good Will Hunting oder der actiongeladenen Jason Bourne-Reihe begeistert Damon seine Fans seit den 1990er Jahren als Schauspieler, Produzent und Drehbuchautor. Jetzt zeigte der Oscar-Preisträger, dass in ihm auch andere Talente schlummern: Als Quiz-Kandidat sorgte er bei Wer wird Millionär? für eine Riesen-Überraschung.

Matt Damon gewinnt bei Wer wird Millionär?: Hättet ihr die 1-Million-Euro-Frage korrekt beantwortet?

Wer dachte, dass Wer wird Millionär? nur in Deutschland über die TV-Bildschirme flimmert, liegt gewaltig daneben. Die Quizshow ist ein echter Exportschlager und läuft ohne Günther Jauch auch in Ländern wie Großbritannien, Indien und den USA. In der US-Version, die von Talkshowlegende Jimmy Kimmel moderiert wird, kam es jetzt zu einem hochkarätigen Promi-Spezial: Hollywood-Star Matt Damon (54) und Jeopardy-Legende Ken Jennings (51) traten gemeinsam an, um die Millionen zu erspielen.

Zur großen Überraschung des Publikums zeigten die beiden Promi-Gäste im Rate-Stuhl dann aber, dass auch Hollywood-Stars über breitgefächertes Allgemeinwissen verfügen können. Obwohl einige richtig fiese Fragen dabei waren, kann sich das Duo bis zur finalen Millionen-Frage vorkämpfen. Diese lautet (aus dem Englischen übersetzt) wie folgt:

"Welches dieser Wörter wird benutzt, um einen der schönsten Klangeffekte der Welt zu beschreiben – das Geräusch, das die Blätter von Bäumen machen, wenn der Wind durch sie hindurchweht?" Damon und Jennings müssen bei dieser Frage ganz schön knobeln, doch mithilfe des 50:50-Jokers entschieden sie sich für die korrekte Antwort "Susurrus" – und sind um 1 Million Dollar reicher. Aber keine Sorge, das Geld wandert nicht in die Taschen des Hollywood-Stars: Damon hat die Gewinnsumme seiner eigenen Non-Profit-Organisation gespendet, die sich für sauberes Trinkwasser einsetzt.

Wer wird Millionär zurück im TV: Dann endet die Sommerpause

Aktuell ist Wer wird Millionär? in Deutschland in der Sommerpause. Am Montag, dem 1. September 2025, kehrt die Show wieder zu RTL zurück.