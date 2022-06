MCU-Star Natalie Portman enthüllt hartes Thor 4-Training: Nur bei einer Sache musste Marvel nachhelfen

Natalie Portman hat für Thor 4 sehr viel trainiert. CGI-Muskeln brauchte sie im MCU-Kracher definitiv nicht. Eine Kleinigkeit veränderte Marvel dennoch.

Natalie Portman hat für ihre Jane Foster-Rückkehr in Thor 4: Love and Thunder so hart trainiert, dass das ganze Internet jetzt über ihren Bizeps redet. Im Gespräch verdeutlichte sie die harten Rollen-Anforderungen am Set, die sie aber ganz offenbar mit Bravour meisterte. Allein bei einem Detail besserte Marvel nach.

Natalie Portmans Thor 4-Leistung perfekt: Nur eine Sache musste Marvel ändern

Portman sagte gegenüber Total Film (via Games Radar ):

Ich trainierte lange Zeit und machte das ganze Protein-Shake-Ding. Das half. Wir mussten viel rennen und springen und mit Hammer und Schwert kämpfen. [Schon] für das Gewicht des Umhangs braucht man viel Kraft.

Portmans Leistung bei Vorbereitung und Dreharbeiten ist nichts anderes als beeindruckend. Das betont auch Marvel-Chef Kevin Feige. Seiner Aussage nach mussten die Produzenten nur ein kleines äußerliches Detail verändern:

Unsere einzige Hilfestellung war, [Portmans Rolle] Mighty Thor etwas größer zu machen. Das war der einzige Filmzauber. Alles andere war sie selbst.

Wann kommt der MCU-Blockbuster Thor 4 mit Natalie Portman in die Kinos?

Bis Fans die ganze Kraft von Mighty Thor/Jane Foster zu spüren bekommen, wird nicht mehr viel Zeit vergehen. Thor 4 wird am 6. Juli 2022 in die Kinos kommen.

