Mega-Cameo im neuen Justice League: Ein Superheld bietet sich für den geheimen DC-Auftritt ganz besonders an

Zum Snyder-Cut von Justice League sind viele neue Infos enthüllt worden, darunter der geheime Cameo-Auftritt einer DC-Figur. Für uns kann es sich nur um einen Superhelden handeln.

Im März dürfen sich DC-Fans auf ihr Highlight des Jahres freuen. Nach Jahren erscheint der legendäre Snyder-Cut von Justice League endlich wirklich. Auch in Deutschland wird die ultimative Version des Blockbusters dann direkt am 18. März 2021 veröffentlicht.

Jetzt ist im US-Magazin Vanity Fair noch ein großer Bericht erschienen, der die Geschichte des Snyder-Cuts von A bis Z beleuchtet. Darin wird am Ende auch noch ein Detail enthüllt, das direkt ins Auge sticht: ein geheimer Cameo-Auftritt soll DC-Fans begeistern. Wir haben schon einen starken Verdacht, um welchen Superhelden es sich handeln dürfte.

Im Snyder-Cut von Justice League soll der Martian Manhunter auftreten

Im Bericht von Vanity Fair wird angekündigt, dass Zack Snyder das Justice League-Ende neu gedreht und ein Helden-Cameo eingebaut hat, das langjährigen DC-Fans die Sprache verschlagen soll.

Für mich ist ziemlich klar, dass es sich bei der noch geheimen Figur um Martian Manhunter handeln müsste. 2019 enthüllte Snyder schon Storyboards, mit denen er andeutete, dass die Enthüllung des Charakters in seiner Justice League-Version passieren sollte.

In den DC Comics ist Martian Manhunter ein Superheld vom Mars, der übermenschliche Stärke und telepathische Kräfte besitzt. Auf der Erde arbeitet er als Mensch getarnt als Privatdetektiv, wobei er später zu einem Gründungsmitglied der Justice League wird.

© DC Comics Martian Manhunter in den Comics

In seinen DC-Filmen hat Zack Snyder schon ab Man of Steel auf die Enthüllung von Martian Manhunter hingearbeitet. Wie bekannt ist, sollte sich der Superheld hinter der Figur von General Calvin Swanwick verstecken, der von The Blacklist-Star Harry Lennix gespielt wird.

© Warner Harry Lennix als General Swanwick

Während Lennix bei seinen Auftritten in Man of Steel und Batman v Superman noch gar nicht wusste, dass seine Figur der spätere Superheld sein soll, hat er die Überraschung in einem neueren Interview mit Collider jetzt verraten.

Zack Snyder ist es offenbar gelungen, den Schauspieler für die Justice League-Nachdrehs nochmal ans Set zu holen, um die große Enthüllung von Martian Manhunter im Finale des Snyder-Cuts zu filmen. Auch wenn das ganze noch geheim sein soll, sind wir jetzt schon sicher, dass der Superheld mit der großen DC-Überraschung für Fans gemeint ist.



