Mega-Deal: Die beste Baby Yoda-Puppe gibt's gerade für den halben Preis

Eine Baby Yoda-Puppe ist das perfekte Star Wars-Geschenk. Bei Amazon gibt es die beste Grogu-Puppe zum Star Wars Day zum halben Preis. Aber nur für kurze Zeit.

Heute ist der Star Wars Day, denn May the Fourth be With You! Anlässlich dessen gibt's bei Amazon mehrere richtig gute Schnäppchen-Angebote für Fans der weit, weit entfernten Galaxis. Allen voran: die Galactic-Snackin'-Grogu-Puppe. Die beste Baby Yoda-Puppe gibt's gerade um 50 Prozent reduziert.

Star Wars-Deal: Die beste Baby Yoda-Puppe nur heute reduziert

Der original Galactic-Snackin'-Grogu ist eine bewegliche, elektrische und lebensgroße Puppe der Figur Grogu a.k.a. Baby Yoda aus der Star Wars-Serie The Mandalorian. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 111,99 Euro. Zum Star Wars-Day bekommt ihr die beste Baby Yoda-Puppe für nur 55,90 Euro. Ihr spart 50 Prozent. Hier findet ihr das Angebot:

© Hasbro Galactic-Snackin'-Grogu

Diese Puppe besitzt folgende Features: Die Galactic-Snackin'-Grogu-Puppe macht den Anfang, denn dieser Baby Yoda hat es in sich: Der knapp 24 cm große Kerl interagiert mit euch und lässt sich füttern – über 40 Sound- und Bewegungseffekte inklusive. Die Features der Figur sehen wie folgt aus:

Größe: 23,5 cm

Material: Kunststoff

Bewegliche Teile

mehr als 40 Sound- und Bewegungseffekte

inklusive 4 interaktiver Accessoires, die ihr Grogu geben könnt und auf die er reagiert

benötigt 4 AA-Batterien

Noch mehr Baby Yoda-Puppen im Star Wars Day-Angebot bei Amazon

Das ist aber nicht die einzige Baby Yoda-Puppe, die es zum Star Wars Day günstiger gibt. Hier findet ihr weitere Angebote, die sich ideal als Star Wars-Geschenke eignen.

Hasbro Gamin The Child Puppe mit Sounds und Bewegung

© Hasbro Baby Yoda Puppe

Diese Puppe besitzt folgende Features: Sobald ihr den Kopf des kleinen Grogu berührt, gibt die Baby Yoda-Puppe verschiedene Töne wie Freude und Aufregung, Kichern und Plappern, Müdigkeit und Schlaf von sich. Daneben bewegen sich auch die Augen, die Ohren und der Kopf. Bei Amazon spart ihr aktuell über 30 Prozent beim Preis. Für 48,98 gehört sie euch:



"The Child" Plüschfigur aus The Mandalorian - 63 Prozent reduziert

© Disney The Child Plüschfigur

Diese Baby Yoda-Plüschfigur mit Tragetasche bekommt ihr aktuell für nur 16,79 Euro, also rund 60 Prozent günstiger als in der unverbindlichen Preisempfehlung.



Mit Geräuschen und Bewegung: Star Wars-Plüschfigur unter 20 Euro

© Disney Baby Yoda Plüschfigur

Diese von The Mandalorian inspirierte Grogu-Figur lädt zum Kuscheln ein und kostet normalerweise über 20 Euro. Zum Star Wars Day ist sie für 18,49 Euro im Angebot:

Alle Star Wars-Angebote bei Amazon

