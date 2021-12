Baby Yoda-Puppen jetzt deutlich reduziert: Tolle Angebote für das hochwertige Star Wars-Spielzeug

Eine Baby Yoda-Puppe ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für kleine und große Star Wars-Fans. Bei Amazon gibt es die beiden besten Puppen jetzt stark reduziert. Die Artikel kommen definitiv vor Weihnachten an.

Pünktlich zu Weihnachten gibt es die beliebteste Star Wars-Puppe der letzten Jahre günstiger bei Amazon: Baby Yoda. Es gibt verschiedene Modelle der Nachbildung des kleinen The Mandalorian-Stars. Einige davon sind nun deutlich reduziert zum kaufen erhältlich. Darunter auch die zwei besten, die wir euch unten näher vorstellen. Alle Puppen eignen sich optimal als Weihnachtsgeschenk für Star Wars-Fans.

Hinweis: Bei allen Puppen garantiert Amazon die Lieferung noch vor Weihnachten.

Die Disney+-Serie The Mandalorian entführt uns in die unendlichen Weiten der Galaxie und trotzdem ist das Highlight der Star Wars-Serie der süße Baby Yoda. Auf der ganzen Welt hat der Racker die Herzen von Star Wars-Fans im Sturm erobert. Die Puppen eignen sich nicht nur für Kinder, auch erwachsene Fans freuen sich über einen Grogu, so der echte Name des Wesens, zum Knuddeln.



Geschenk-Idee: Das sind die reduzierten Baby Yoda-Puppen bei Amazon

Baby Yoda-Puppe 1



© Hasbro Baby Yoda

Diese Puppe besitzt folgende Features: Die Galactic-Snackin'-Grogu-Puppe macht den Anfang, denn dieser Baby Yoda hat es in sich: Der knapp 24 cm große Kerl interagiert mit euch und lässt sich füttern – über 40 Sound- und Bewegungseffekte inklusive. Die Features der Figur sehen wie folgt aus:

Größe: 23,5 cm

Material: Kunststoff

Bewegliche Teile

mehr als 40 Sound- und Bewegungseffekte

inklusive 4 interaktiver Accessoires, die ihr Grogu geben könnt und auf die er reagiert

benötigt 4 AA-Batterien

Baby Yoda-Puppe 2

© Hasbro Baby Yoda

Diese Puppe besitzt folgende Features: Sobald ihr den Kopf des kleinen Grogu berührt, gibt die Baby Yoda-Puppe verschiedene Töne wie Freude und Aufregung, Kichern und Plappern, Müdigkeit und Schlaf von sich. Daneben bewegen sich auch die Augen, die Ohren und der Kopf.

Größe: 21 cm

Material: Kunststoff

Bewegliche Teile

mehr als 25 Sound- und Bewegungseffekte

benötigt 3 AAA-Batterien

Günstige Alternativen: Zwei weitere Baby Yoda-Puppen sind runtergesetzt



