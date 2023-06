Mega-Fantasy-Gerücht: Eine der beliebtesten Videospiel-Reihen aller Zeiten wird verfilmt und der erfolgreichste Film 2023 ist das Vorbild

Nicht nur Fantasy-, sondern auch Gaming-Fans dürfen jetzt die Daumen drücken, denn offenbar wird gerade die Verfilmung eines der beliebtesten Videospiel-Abenteuer überhaupt angegangen.

Die animierte Videospiel-Verfilmung Der Super Mario Bros. Film entwickelte sich dieses Jahr zum absoluten Kino-Hit und hat weltweit bereits über 1 Milliarde Dollar eingespielt. Das macht ihn zum bislang erfolgreichsten Kinofilm 2023. Was auch anderen Gaming-Adaptionen Tor und Tür öffnen dürfte. Eine der nächsten könnte nun der Fantasy-Liebling The Legend of Zelda werden.



Fantasy-Adaption von Spiele-Hit The Legend of Zelda angeblich in Planung

Es ist nicht das erste Mal, dass es Gerüchte von einer derartigen Adaption gibt. Doch der Super Mario-Erfolg hat die Pläne eines Zelda-Animationsfilms bei Universal und Illumination laut CBR und The Hot Mic wieder angefeuert. Das Animations-Studio, das uns Filme wie Ich - Einfach unverbesserlich, Minions, Pets und den Super Mario Bros. Film brachte, soll im Gespräch mit den Schöpfern des neusten Spiels, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom *, sein. Wobei vor allem die Fan-Stimmung sowie Nintendos Zusage zu einer Verwirklichung dieses lange gehegten Fantasy-Film-Traums zählen sollen.

Nintendo Prinzessin Zelda in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Das erste japanische Videospiel The Legend of Zelda von Shigeru Miyamoto und Takashi Tezuka erschien 1986 und zog seitdem ein ganzes Franchise mit 20 weiteren Teilen sowie mehreren Spin-offs nach sich. Ob Nintendo DS, Gameboy oder später auch die Wii: Bei Gamer:innen entwickelte das Fantasy-Abenteuer sich in den vergangenen 37 Jahren zum absoluten Hit.

Im Mittelpunkt der Fantasy-Reihe stehen dabei stets der schwertschwingende Held Link sowie Prinzessin Zelda von Hyrule, die das göttliche Artefakt des Triforce aus den Händen ihres mächtigen Gegenspielers (meist einem gewissen Ganondorf) fernhalten müssen.

Mit abenteuerlichen Missionen, spitzohrigen Held:innen, Magie, Kämpfen, Königreichen, bösen Gegnern, bedrohten Welten voller Relikte sowie fantasievoller Kreaturen wie Feen hat The Legend of Zelda eigentlich alles, was das Fantasy-Herz begehrt. Von der kurzen japanischen Animationsserie The Legend of Zelda aus dem Jahr 1989 einmal abgesehen, wäre es die erste Film-Adaption des Spiels.

