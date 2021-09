Meisterhafte Batman-Trilogie neu bei Amazon Prime: Vor allem Teil 3 ist maßlos unterschätzt

Bei Amazon Prime könnt ihr jetzt die komplette Dark Knight-Trilogie streamen. Ein zweiter Blick lohnt sich vor allem bei Teil 3, der Nolans Batman-Saga konsequent auf den Höhepunkt treibt.

Die drei Dark Knight-Teile von Christopher Nolan sind für viele DC-Fans die besten Batman-Filme aller Zeiten. Das liegt natürlich auch stark am Mittelteil The Dark Knight, der durch Heath Ledgers einzigartige Joker-Performance zum modernen Klassiker geworden ist.

Seit dieser Woche könnt ihr bei Amazon Prime im Abo* Nolans komplette Batman-Trilogie mit Batman Begins, The Dark Knight und The Dark Knight Rises streamen. Auch wenn eine Empfehlung eigentlich überflüssig ist, will ich euch vor allem nochmal das sehr kontrovers diskutierte Finale der Trilogie ans Herz legen.

The Dark Knight Rises führt Nolans Batman-Trilogie auf einen konsequenten Höhepunkt

Der dritte Teil der Batman-Trilogie ist ganz klar der überladenste Film. Gerade die neuen Figuren wie Polizist John Blake, Selina Kyle aka Catwoman und Vorstandsmitglied Miranda Tate wirken oft ungeschickt balanciert neben der eigentlichen Handlung rund um Batman.



Doch gerade im Umgang mit dem Protagonisten erreicht The Dark Knight Rises den Höhepunkt in der Figurenentwicklung von Bruce Wayne. Schonungslos zeichnet Christopher Nolan den sonst durchtrainierten Milliardär als gebrochenes Wrack am Stock. Erst der übermächtige Bösewicht Bane treibt ihn langsam aus seinem selbstgewählten Ruhestand. So drastisch wie in diesem finalen Teil der Batman-Trilogie stand es um Batman aber noch nie.

Schon gelesen? Aus The Dark Knight Rises wurde eine entsetzliche Todesszene geschnitten



Nachdem der Joker in The Dark Knight noch für pure, unbegreifliche Anarchie stand, gleicht Bane in The Dark Knight Rises einem Betonblock, an dem der Körper von Bruce Wayne schließlich buchstäblich zerbricht.

Stärker als je zuvor hebt Nolan in The Dark Knight Rises Bruce Waynes menschliche Seite hervor. Dabei muss sich die gebrochene und verlorene Hauptfigur nur durch Willensstärke und körperliches Training wieder aus der Höhle herauskämpfen, in die Bruce von Bane geworfen und dem Tod überlassen wird.

In den meisten Superhelden-Filmen geht es am Ende darum, dass das Gute über das Böse siegt. Mit The Dark Knight Rises bricht Christopher Nolan nicht mit diesem Konzept. Bei ihm ist es aber so, dass am Ende der Mensch über den Mythos siegt.

Auch wenn Teil 3 der Batman-Trilogie bei vielen DC-Fans am schlechtesten wegkommt, hat kein anderer Dark Knight-Film den Charakter Bruce Wayne so tief durchdrungen wie das umstrittene Finale.

