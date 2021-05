Zack Snyders Superman und Christopher Nolans Batman hätten sich fast gekreuzt - mit großartigem Ben Affleck-Ersatz

Zack Snyder hat nochmal über vergangene DC-Pläne gesprochen. Fast wäre es zum Crossover zwischen seinem Superman und Christopher Nolans Batman gekommen - mit einem grandiosen Ben Affleck-Ersatz.

Mit seiner ultimativen vier Stunden langen Vision von Justice League hat Zack Snyder sein Werk für DC wohl endgültig abgeschlossen. Für die Zukunft sind aktuell keine weiteren Projekte des Regisseurs für das Comicfilm-Universum geplant.

Spannend ist aber weiterhin, welche Möglichkeiten unter Snyders DC-Arbeit theoretisch noch möglich gewesen wären oder irgendwann mal geplant waren. Als Gast bei einem Podcast sprach Snyder jetzt darüber, dass ein frühes Crossover zwischen Man of Steel und Christopher Nolans Batman-Universum im Gespräch war. Außerdem gab es einen Schauspieler als Synders ideale Ben Affleck-Alternative für den Dunklen Ritter.

Christopher Nolan wollte keine Kreuzung mit Zack Snyders DC-Universum

Snyders DC-Einstand mit Man of Steel entstand schon unter der Produktion von Christopher Nolan. Der Regisseur sprach viel mit Nolan, um nach dem Ende von dessen Dark Knight-Trilogie das DC-Erbe würdig fortzuführen.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, erzählte Snyder als Gast im Happy Sad Confused-Podcast auch von damaligen Gesprächen darüber, ob seine Superman-Version in Nolans Batman-Universum spielen soll. Das wäre allerdings kompliziert geworden, da The Dark Knight Rises den Abschluss einer Trilogie markiert und vor allem die Geschichte von Christian Bale als Bruce Wayne beendet.

Da am Ende Joseph Gordon-Levitts John Blake als möglicher Superhelden-Nachfolger präsentiert wurde, wäre für Snyders Batman v Superman: Dawn of Justice ein Bruce Wayne-Ersatz als Figur womöglich zu enttäuschend gewesen. Snyder hätte sich Gordon-Levitt auf jeden Fall in seinem Film vorstellen können.

Am Ende lag die Entscheidung aber wohl bei Nolan. Der hat seine Dark Knight-Trilogie nach dem dritten Teil lieber als abgeschlossenes Gesamtwerk betrachtet und wollte offenbar kein ausuferndes DC-Universum mit zukünftigen Verbindungen daraus bauen. Im Podcast sprach Snyder auch darüber, dass er mit Matthias Schoenaerts einen idealen Bruce Wayne-Ersatz für Ben Affleck hatte.

Düsterer DC-Traum: Matthias Schoenaerts wäre ein grandioser Batman gewesen

Im Gespräch verriet Snyder, dass Schoenaerts für ihn wegen einem damals noch zögerlichen Ben Affleck die perfekte Batman-Wahl gewesen wäre:

Ich habe viel mit ihm darüber gesprochen. Er hatte den Anzug nie an, aber ich habe ein paar Zeichnungen von ihm gemacht, weil Ben unentschlossen war. Und ich werfe ihm nichts vor. Jeder sollte zögern, wenn man gefragt wird: 'Willst du Batman spielen?'

Matthias Schoenaerts, der damals noch Mitte 30 war, lehnte die Rolle eines älteren Bruce Wayne dann wegen seinem Alter ab. Der belgische Schauspieler hätte meiner Meinung nach trotzdem eine grandiose Performance als düsterer, gebrochener Bruce Wayne abgegeben.

Mit Rollen in Filmen wie Der Geschmack von Rost und Knochen, Der Bodyguard - Sein letzter Auftrag oder Bullhead hat der belgische Schauspieler gezeigt, was für ein fantastischer Darsteller von abgründigen Charakteren in ihm steckt. In den finsteren, härteren Tonfall von Snyders Batman v Superman hätte Schoenaerts auch perfekt gepasst.

Die Justice League erstrahlt im neuen Gewand im sogenannten Snyder-Cut. Jahrelang bemühten sich Fans um die originale Schnittfassung des DC-Blockbusters von Zack Snyder. Jetzt streamt Zack Snyder's Justice League in Deutschland.

