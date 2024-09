Meisterregisseur Pedro Almodóvar ist gerade etwas gelungen, was er in über 40 Jahren nicht geschafft hat – mithilfe von Julianne Moore und Tilda Swinton

Nicole Kidman und Pedro Almodóvar gewinnen Preise bei den Filmfestspielen in Venedig. Warum das für Oscarpreisträger Almodóvar ein besonderer Sieg ist, lest ihr hier.

Zwei Oscars und Millionen Verehrer:innen nennt Meisterregisseur Pedro Almodóvar sein Eigen, aber ein Meilenstein blieb ihn in 44 Jahren Spielfilmkarriere verwehrt. Bis gestern. Da wurde Almodóvars Sterbedrama The Room Next Door mit dem Goldenen Löwen der Internationalen Filmfestspiele von Venedig ausgezeichnet. Somit gewann der Regisseur von Alles über meine Mutter und Leid und Herrlichkeit zum ersten Mal einen Hauptpreis bei einem der drei großen Festivals Berlinale, Cannes und Venedig.

Bei The Room Next Door handelt es sich um Almodóvars ersten englischsprachigen Spielfilm. Julianne Moore spielt die Hauptrolle einer Schriftstellerin, die eine alte Freundin und Kriegsberichterstatterin (Tilda Swinton) in den letzten Wochen ihres Lebens begleitet.

Nicole Kidman gewinnt für Erotik-Thriller Preis als beste Darstellerin

Der Preis für die beste Regie wurde an Brady Corbet für sein monumentales Amerika-Epos The Brutalist übergeben, in dem Adrien Brody als Architekt die Tücken des amerikanischen Traums kennenlernt. Die italienische Regisseurin Maura Delpero gewann für ihr Drama Vermiglio den Großen Preis der Jury. Vermiglio erzählt von einem Bergdorf, dessen Alltag während des Zweiten Weltkriegs durch die Ankunft zweier Soldaten durcheinander gerät.

Der Preis für die beste Darstellerin im Wettbewerb ging an Nicole Kidman, die in Babygirl eine Affäre mit einem Praktikanten eingeht. Als bester Darsteller wurde Vincent Lindon ausgezeichnet, der in The Quiet Son als Vater zusehen muss, wie sein Sohn in rechtsextreme Kreise abdriftet.

Die Preisträger im Wettbewerb der 81. Internationalen Filmfestspiele von Venedig

Goldener Löwe für den besten Film

Silberner Löwe, Großer Preis der Jury



Silberner Löwe, Beste Regie



Volpi Cup, Beste Schauspielerin



Volpi Cup, Bester Schauspieler



Bestes Drehbuch

Spezialpreis der Jury

Marcello Mastroianni Award für den besten neuen Schauspieler/die beste neue Schauspielerin

Die wichtigsten Fakten zum Festival in Venedig

Die 81. Internationalen Filmfestspiele von Venedig fanden vom 28. August bis zum 7. September in der Lagunenstadt statt.

in der Lagunenstadt statt. Die französische Schauspielerin Isabelle Huppert (Madame Sidonie in Japan) war Vorsitzende der Jury, die über die Preisvergabe im internationalen Wettbewerb entschieden hat.

An Hupperts Seite saßen die Regisseur:innen James Gray (Ad Astra), Andrew Haigh (All of Us Strangers), Agnieszka Holland (Green Border), Kleber Mendonça Filho (Bacurau), Abderrahmane Sissako (Bamako), Giuseppe Tornatore (Cinema Paradiso), Schauspielerin Zhang Ziyi sowie die deutsche Regisseurin Julia von Heinz (Und morgen die ganze Welt) in der Jury.

The Room Next Door kommt am 24. Oktober in die deutschen Kinos.