Millionenschwere Fantasy-Reihe erfindet sich bei Disney+ neu: Fledermaus-Frauen legen sich im Trailer mit Harry Potter-Ersatz an

Steckt noch Leben im Percy Jackson-Franchise? Im letzten Jahrzehnt versackte der Harry Potter-Ersatz. Bei Disney+ kriegt er eine neue Chance. Schaut den Teaser-Trailer.

Zwischen 2010 und 2013 erschienen zwei Filme aus dem beliebten Young Adult-Fundus Percy Jackson. Insgesamt spielten die Fantasy-Blockbuster 423 Millionen US-Dollar ein. Percy Jackson war zwar kein Einnahmewunder, dennoch zeigten die beiden Versuche, dass Potenzial in dieser Welt steckt, die auf der magischen Harry Potter-Welle ritt.

Bald erscheint der Neustart der Reihe bei Disney+. Der Streaming-Dienst veröffentlicht bald Percy Jackson: Die Serie. Jetzt könnt ihr den neuen Teaser-Trailer sehen.

Schaut den neuen Trailer zum Harry Potter-Ersatz Percy Jackson

Percy Jackson and The Olympians - S01 Teaser Trailer (English) HD

In dem Clip tummeln sich neben verschiedenen magischen Figuren auch eine Art Fledermaus-Frau und ein wildgewordener Stier.

Worum geht es in der Percy Jackson-Serie?

Die griechischen Gottheiten sind real. Allerdings auch die Monster und Ungeheuer der griechischen Mythologie. In Griechenland befinden sich die Gottheiten schon länger nicht mehr, seit sie den Olymp nach Amerika, genauer gesagt nach New York, verlagert haben. Hier lebt auch der Jugendliche Perseus ‘Percy’ Jackson, der eines Tages herausfindet, dass er der Sohn des Meeresgotts Poseidon ist.

Das ist die neue Besetzung der Percy Jackson-Serie

Percy gerät mitten in einen Konflikt der Götter und einen sich anbahnenden Krieg mit den Titanen. Um ihn zu beschützen, wird Percy in das Camp Half Blood geschickt. Dort leben weitere Halbgötter, die für den Kampf gegen Monster trainieren. Jeder von ihnen ist in eine von 12 Hütten eingeteilt, je nachdem welche Gottheit ihr Vater oder ihre Mutter ist. Gemeinsam mit seinen Freunden tritt Percy zahlreiche Abenteuer an, während der gefährliche Titan Kronos an Macht gewinnt und zahlreiche Anhänger um sich scharrt.

Wann kommt die Percy Jackson-Serie zu Disney+?

Am 20. Dezember 2023 erscheint die erste Folge Percy Jackson bei Disney+. Die Fantasy-Serie wird also ein Weihnachts-Event – eine weitere Harry Potter-Parallele.

