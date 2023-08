Ist The Witcher nach Henry Cavills Ausstieg zum Scheitern verurteilt?

The Witcher ist zu Ende und Henry Cavills Laufbahn als Geralt von Riva ebenfalls. Netflix hat trotzdem weiterhin große Pläne für das Fantasy-Universum des Hexers, doch können die überhaupt noch Erfolg haben?

Netflix spaltete die 3. Staffel von The Witcher in Teil 1 und Teil 2 auf. In den nun gelaufenen letzten drei Folgen verabschiedet sich Henry Cavill endgültig von seiner Serien-Rolle. Wie die Erzählung sich in Staffel 3 entwickelt und welche Auswirkungen auf die Zukunft des Hexer-Franchises das haben wird, loten wir in unserer Diskussion zum aktuellen Stand der Fantasy-Serie aus.



Nach Staffel 3: Netflix' The Witcher steht ohne Henry Cavill am Abgrund

Nach unserem allgemeineren Podcast zum 1. Teil der 3. Staffel von The Witcher steigen wir diesmal ohne Rücksicht auf Spoiler direkt ins Geschehen der 2. Hälfte ein und diskutieren die Stärken und Schwächen des Staffel-Finales, inklusive Henry Cavills Abschied.

The Witcher Staffel 3, Henry Cavills Abschied und Netflix' Hexer-Zukunft im Podcast:

Timecodes:

00:03:52 - Wie war Teil 2 der 3. Staffel The Witcher (Folge 6-8)?



00:32:58 - Ein würdiger Abschied für Henry Cavill?



00:47:00 - Staffel 4, Spin-offs und die Zukunft der Serie



01:01:16 - Ist Netflix' The Witcher-Universum noch zu retten?

Mit einer Schlacht, einer Wüstenwanderung und einer Trennung warten die 3 letzten Folgen des The Witcher-Endes von Staffel 3 auf. Doch ist der Abschied von Henry Cavill gelungen? Wie wird sein Nachfolger Liam Hemsworth eingeführt werden – mit Story-Erklärung oder unkommentiert? Und welche Fährten legt die Netflix-Serie für zukünftige Abenteuer?

Staffel 4 von The Witcher ist längst bestellt, außerdem erwartet uns ein Witcher-Spin-off zur Rattenbande, die Ciri (Freya Allan) in Folge 8 bereits vorgestellt wurde. Bei all den großen Plänen, die Netflix zu Auskopplungen, neuen Staffeln und neuen Filmen für sein größtes Fantasy-Franchise schmiedet, beschäftigt uns aber vor allem die Frage, ob die Qualität von The Witcher das Franchise-Kartenhaus aufrechterhalten kann – auch (aber nicht nur) nach dem Verlust von Fan-Liebling Henry Cavill.

Netflix Henry Cavills letzter Kampf

Denn trotz weiterentwickelten Hauptfiguren mit Führungspotenzial und heiß erwarteten neuen Bösewichten macht die Welt von The Witcher es Gelegenheitszuschauer:innen nicht immer leicht, seinen verworrenden Handlungsfäden zu folgen. Doch wenn orientierungslose Netflix-Abonnent:innen die Serie ermüdet aufgeben und Witcher-Hardcore-Fans der Fantasy-Serie zusammen mit Henry Cavill abschwören, was bleibt dann noch?

