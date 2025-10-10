Minecraft 2 kommt offiziell: Erstes Poster verrät Kinostart – zwei Rückkehrer stehen schon fest

Der Minecraft-Film entwickelte sich Anfang des Jahres in eine Box-Office-Sensation. Nun erreicht uns das erste Poster zu Teil 2, der jetzt auch offiziell einen Kinostart erhalten hat.

Wenn ein Film an der Milliarden-Marke kratzt, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das entsprechende Studio einer Fortsetzung grünes Licht gibt. Bei Ein Minecraft Film mussten wir uns trotzdem ein bisschen gedulden. Erst ein halbes Jahr nach dem Start der Videospielverfilmung zurrt Warner Bros. die Sache fest.

Fantasy-Fortsetzung: Minecraft 2 startet im Juli 2027

Dass Minecraft 2 kommt, dürfte niemand in Hollywood infrage gestellt haben. Die große Frage war nur: Wann trifft die Fortsetzung des Fantasy-Hits auf der großen Leinwand ein? Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat Warner den Kinostart nun offiziell gemacht. Am 23. Juli 2027 startet der zweite Minecraft-Film in den USA im Kino.

Zur deutschen Veröffentlichung steht noch nichts fest. Bei einem Blockbuster dieser Größenordnung ist jedoch davon auszugehen, dass er zeitnah aufschlägt – womöglich sogar einen Tag früher, da neue Kinofilme hierzulande traditionell am Donnerstag erscheinen, während in den USA Freitag als üblicher Starttag fungiert.

Sogar ein erstes Poster wurde enthüllt:

Mit dem Wort "Baugebiet" kündigt Warners Twitter-Account zum Minecraft-Film die Fortsetzung an. Laut dem Hollywood Reporter stehen die ersten Personalien hinter der Kamera bereits fest: Jared Hess kehrt als Regisseur zurück und schreibt gemeinsam mit Chris Galletta, der auch beim ersten Teil beteiligt war, das Drehbuch.

Hinsichtlich des Casts fehlt dagegen eine klare Ansage. Es ist jedoch davon auszugehen, dass wir die sechs Hauptdarsteller:innen des ersten Minecraft-Abenteuers wieder in der kubischen Oberwelt sehen werden. Dazu gehören Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks, Emma Myers, Sebastian Hansen und Jennifer Coolidge.

MInecraft 2 baut auf einem riesigen Kino-Hit auf

Minecraft befindet sich auf dem besten Weg, zu einem der nächsten großen Franchises in der Filmwelt zu werden. Bei einem Budget von 150 Millionen US-Dollar konnte der erste Teil 958 Millionen US-Dollar einspielen, was ihn nach Ne Zha 2 (1,9 Milliarden) und Lilo & Stitch (1 Milliarde) zum dritterfolgreichsten Film des Jahres macht.

Die Fortsetzung entsteht wieder in Zusammenarbeit mit Legendary Pictures, die auch schon den Vorgänger produzierten. Wenn ihr das Original noch nicht gesehen habt oder nochmal schauen wollt, könnt ihr das aktuell bei WOW im Streaming-Abo tun. Zudem ist die erste Minecraft-Verfilmung auf DVD, Blu-ray und 4K Disc erschienen.