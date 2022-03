Moon Knight bei Disney+ zeigt nicht alles: Die 15 Persönlichkeiten des Marvel-Helden erklärt

Steven Gant und Marc Spector: In der MCU-Serie Moon Knight spielt Oscar Isaac einen Marvel-Helden mit mehreren Persönlichkeiten. In den Comics gibt es aber noch weitere. Hier gibt's den Überblick mit allen Moon Knight-Persönlichkeiten.

Das MCU wird mit der neuen Disney+ Serie Moon Knight ein Stückchen größer. In dieser gibt's nicht nur düstere und brutale Marvel-Action und eine Prise Horror, sondern auch einen ganz besonderen Superhelden zu sehen. Denn der von Oscar Isaac gespielte Moon Knight ist ein Mann mit verschiedenen Identitäten.

In der Marvel-Serie lernen wir den Museums-Angestellten Steven Grant und den Söldner Marc Spector als Moon Knights Persönlichkeiten kennen. Das sind aber noch längst nicht alle Identitäten, die der ungewöhnliche Marvel-Held in den Comics in sich vereint.

In diesem Artikel ...

... stellen wir euch alle Moon Knight-Persönlichkeiten vor, die bereits für die Marvel-Serie bestätigt sind

vor, die bereits für die Marvel-Serie bestätigt sind ... und werfen einen Blick auf die 10 weiteren Comic-Identitäten, die wir vielleicht noch zu sehen bekommen

Warum hat Moon Knight verschiedene Persönlichkeiten?

Aufgrund einer dissoziativen Identitätsstörung teilen sich die beiden Persönlichkeiten Marc Spector und Steven Grant in der MCU-Serie Moon Knight einen Körper. Den Auslöser für diese psychische Krankheit aber erfahren wir in den ersten Folgen noch nicht.

In der Comic-Vorlage leidet Marc Spector schon vor seinem Deal mit dem ägyptischen Mondgott Khonshu an einer Identitätsstörung. Diese ist auf ein traumatisches Erlebnis in seiner Kindheit zurückzuführen, in der er in die Fänge eines Serienkillers geriet.

Moon Knight: Diese Persönlichkeiten sind bereits für die Disney+ Serie bestätigt

Zwei menschliche Identitäten, die Stimme eines Gottes und zwei Superhelden-Personas vereint Moon Knight in den ersten Folgen der neuen Marvel-Serie. Achtung, hier kommt es zu kleinen Spoilern zu den Episoden 1 bis 3:

Steven Grant

© Marvel Studios / Disney Steven Grant

Die Persönlichkeit, die wir als erstes kennen lernen und durch die wir in die Welt von Moon Knight eingeführt werden, ist Steven Grant. Dieser ist ein intelligenter, von Ägyptologie faszinierter und schüchterner Museumsshop-Angestellter aus London, der erkennen muss, dass seine Existenz eine Lüge ist.

Denn in Wahrheit ist er nur eine abgespaltene Persönlichkeit eines anderen Mannes. Der Steven Grant aus der Marvel-Serie ist aber ein komplett anderer, als der Steven aus den Comics. Dort war er ein smarter Geschäftsmann und Milliardär, der sich um die Finanzen von Moon Knight kümmert.

Marc Spector und Moon Knight

© Marvel Studios / Disney Moon Knight / Marc Spector

Marc Spector ist quasi das Original und ein brutaler Söldner, der im Laufe seines Leben eine dissoziative Identitätsstörung entwickelt. Als wäre das noch nicht belastend genug, wird er nach seinem Tod vom Mondgott Khonshu wiederbelebt und als dessen menschlicher Avatar auserkoren.

Der Gott in seinem Kopf verleiht Marc eine besondere Superkraft. Marc kann einen magischen Anzug beschwören, der ihn zu Moon Knight werden lässt und ihn übermenschlich stark macht. In den Comics ist Moon Knight eine eigenständige Persönlichkeit. In der MCU-Version sind Moon Knight und Marc ein und dieselbe Person.

Mr. Knight

© Marvel Studios / Disney Mr. Knight

Eine relative neue Moon Knight-Persönlichkeit aus den Comics ist Mr. Knight, welcher schon vor seinem ersten Auftritt auf Postern zur Serie zu sehen war. Er verfügt über die gleichen Kräfte wie Moon Knight, ist aber viel schicker angezogen. Er ist quasi die Gentleman-Version von Moon Knight.

In den Marvel-Comics agiert Mr. Knight als eigenständige Identität. Hier nimmt sich das MCU wieder einige Freiheiten. Wenn Steven Grant Khonshus Anzug beschwört, verwandelt er sich in den Superhelden Mr. Knight.

Khonshu

© Marvel Studios / Disney Khonshu

Marc Spector ist der menschliche Avatar des Mondgottes Khonshu. Das heißt: Khonshu haust als Stimme in Marcs Kopf, die ihm Anweisungen erteilt. Der ägyptische Gott kann zudem als Erscheinung auftreten, die nur Marc bzw. auch Steven sehen. Während Marc im Auftrag von Khonshu handelt, kann dieser aber auch selbst den Körper übernehmen und durch ihn sprechen.

Diese 10 Persönlichkeiten aus den Comics haben wir noch nicht gesehen

Wir können davon ausgehen, dass Marc und Steven nicht die einzigen Persönlichkeiten bleiben werden, die wir in Moon Knight zu sehen bekommen. Denn in den Comics tummeln sich noch viele weitere Stimmen und Personas in Moon Knights Kopf.

Jake Lockley

© Marvel Comics Jake Lockley

In den Comics sind Moon Knights drei Hauptpersönlichkeiten Marc Spector, Steven Grant und Jake Lockley. Die Persona Jake ist ein Taxifahrer, der auf den Straßen New Yorks bestens vernetzt ist. Seine Informanten aus der kriminellen Unterwelt helfen bei Moon Knights Verbrechensbekämpfung.



Captain America, Spider-Man und Wolverine

© Marvel Comics Moon Knight, Spider-Man, Wolverine und Captain America

Viele Persönlichkeiten in Marc Spectors Kopf sind im Prinzip manifestierte Erinnerungen, die ein Eigenleben entwickeln. In den Marvel-Comics zählt er daher auch drei Avengers zu seinen Persönlichkeiten, die allerdings nur einen sehr kurzlebigen Auftritt hatten. Hier wird Moon Knight von Spider-Man, Captain America und Wolverine kontaktiert und auf eine Mission geschickt. Später muss er aber feststellen, dass das Treffen mit den Marvel-Ikonen nur in seinem Kopf stattgefunden hat.

Maya Burr

In den Comics entwickelt sich in Marcs Kopf auch eine weibliche Persönlichkeit, die allerdings nie seinen Körper übernimmt und nur als Stimme in seinem Kopf existiert. Maya Burr motiviert ihn dazu, das Richtige zu tun. Sie ist im Prinzip eine Personifizierung aller Frauen, die Marcs Leben geprägt haben.

Yitzak Topol

Eine weitere Persönlichkeit aus den Marvel-Comics hört auf den Namen Yitzak Topol. Er ist sehr religiös und entspringt Marcs Erinnerungen an seine Kindheit und seinen Vater, den Rabbi Elias Spector.

4 weitere alternative Persönlichkeiten von Moon Knight

Nicht nur im MCU, sondern auch in den Marvel-Comics gibt es ein Multiversum mit unterschiedlichen Realitäten. In der Comic-Reihe Days of Future Infinity lernen wir das alternative Universum der Erde-101 kennen, in dem Marc Spector einige neue Persönlichkeiten hat. Diese sind der Uber-Fahrer John Hanson, der Womanizer Buddy Keene, die weibliche Persönlichkeit Luna Rose sowie der faule Couch Potato Ian Waller.

Wie viele von Marcs Spectors Comic-Persönlichkeiten am Ende auch in der neuen MCU-Serie zu sehen sind, ist noch nicht bekannt. Und wer weiß: Vielleicht überrascht die Serie im Verlauf der insgesamt 6 Episoden auch mit der ein oder anderen komplett neu erdachten Persönlichkeit.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

