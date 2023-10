Mordermittlung von 1890 bis ins Jahr 2053: Bei Netflix startet morgen die Sci-Fi-Serie mit dem größten Zeitreise-Rätsel seit Dark

Wer auf Zeitreise-Rätsel steht, kann Dark ab Donnerstag endlich vergessen: Bei Netflix startet eine hochinteressante Krimi-Serie mit saftigem Sci-Fi-Einschlag.

Diese Serie hat eigentlich alles, um der nächste große Hit bei Netflix zu werden: einen Mordfall, eine epische Geschichte und das alles zusätzlich verwinkelt in einem Zeitreise-Plot. Bodies stammt aus Großbritannien und startet noch diese Woche bei dem Streaming-Dienst. Wir geben einen Überblick über alles, was euch erwartet.

Geniales Sci-Fi-Konzept: Worum geht es in Bodies?

Bodies könnte erstmal wie eine Tatort-Folgen klingen, aber dann kommt der Zeitreise-Twist und plötzlich wirkt die Serie wie eine Mischung aus Dark, Cloud Atlas und Looper.

In Bodies werden vier Ermittler:innen aus unterschiedlichen Zeitebenen mit einem Mordfall konfrontiert. In jeder der vier Epochen taucht die Leiche desselben Mannes an der exakt gleichen Stelle in der Longharvest Lane im Londoner Bezirk Whitechapel auf

Bodies spielt in den folgenden Jahren:

1890

1941

2023

und in der Zukunft des Jahres 2053

Jede Kommissarin und jeder Kommissar ist auf sich gestellt und muss zunächst alleine herausfinden, wer oder was hinter dem mysteriösen Ritualmord steckt. Doch um Antworten zu finden, müssen sie einen Weg finden, um über die Zeitdistanz miteinander zu kommunizieren.

Woher kennt ihr die Besetzung von Bodies?

Netflix Shira Haas und Stephen Graham in Bodies

Die bekannteste Schauspielerin in Bodies ist Shira Haas, die 2020 mit der Drama-Serie Unorthodox (ebenfalls bei Netflix) den Durchbruch schaffte. Sie spielt die wichtige Ermittlerin Iris Maplewood, eine Kommissarin aus dem zukünftigen London des Jahres 2053



Kyle Soller erregte vergangenes Jahr mit seinem Auftritt als höriger Imperiums-Apparatschik in der gefeierten Star Wars-Serie Andor Aufsehen. Er spielt den Ermittler Alfred Hillingshead aus dem Jahr 1890. Außerdem ist der Charakterdarsteller Stephen Graham (Snatch) dabei. Die Idee zu Bodies stammt von Paul Tomalin.

Mehr dazu:

Wann startet Bodies und wie viele Folgen gibt es?

Bodies startet am kommenden Donnerstag (19. Oktober) bei Netflix. Der Streaming-Dienst veröffentlicht alle 8 Folgen gleichzeitig auf der Plattform.

