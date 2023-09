Sci-Fi-Thriller mit Zeitreise-Mord bei Netflix: 3 Gründe, warum Bodies deine nächste Serien-Obsession und der ideale Dark-Nachfolger ist

Die Sci-Fiction-Serie Dark begeisterte das Netflix-Publikum als selten komplexes Serien-Erlebnis. Mit Bodies startet demnächst ein idealer Zeitreise-Rätsel-Ersatz.

Mit der Sci-Fi-Serie Dark landete Netflix einen internationalen Hit, der Fans weltweit mit seinen verschachtelten Zeitschleifen in Rätsel-Abgründe fallen ließ. Ein vergleichbares Serien-Ereignis brachte der Streamer seitdem nicht mehr hervor. Das Folgeprojekt des Dark-Teams, 1899, wurde nach nur einer Staffel und ohne Abschluss abgesetzt. Doch jetzt gibt es Licht am Ende des Mystery-Tunnels.

Schon in wenigen Wochen bringt Netflix die britische Sci-Fi-Krimiserie Bodies an den Start, die schon jetzt das Zeug hat zur nächsten Serien-Obsession für rätselfreudige Dark-Fans. Warum? Dafür gibt es drei spoilerfreie Gründe:

Grund 1: Die Sci-Fi-Krimiserie ist so rätselhaft wie Dark

Schon im ersten Teaser präsentiert sich Bodies als düstere Netflix-Serie, die sich nicht in die Karten schauen lässt. Es geht um vier Londoner Ermittler:innen aus vier unterschiedlichen Jahren: 1890, 1941, 2023 und 2053. Sie alle stoßen in ihrer jeweiligen Zeit auf eine Leiche. Der Clou dabei: Es ist immer die exakt gleiche Leiche. Wie das alles zusammenhängt? Das ist schon jetzt ein faszinierendes Rätsel.

Netflix Vier Zeitebenen, ein Mord

Das Krimi-Konzept mit Sci-Fi-Kniff bietet enormes Mystery-Potenzial, das sich anhand der spärlichen Informationen über die eigentliche Handlung nur erahnen lässt. Auch Dark gab sich anfangs als mysteriöser Entführungs-Krimi, hinter dem viel mehr steckte als zunächst angenommen.

Die originelle Prämisse von Bodies reicht schon aus, um Serien-Fans darüber rätseln zu lassen, ob der 150 Jahre umspannenden Zeitreise-Mordfall etwa wie in Dark, The Time Traveler's Wife oder Shining Girls funktioniert – oder eine völlig andere Auflösung hat.

Grund 2: Bodies hat eine fantastische Comicvorlage von DC

Grundlage für die neue Netflix-Serie ist eine achtteilige Comic-Reihe des bereits 2021 verstorbenen Autoren Si Spencer, welche im Jahr 2014 beim DC-Imprint Vertigo erschien. Die Vorlage besticht als ambitioniertes Puzzle, das keine simplen Antworten präsentiert und zum Analysieren, Interpretieren und Rätseln einlädt. Nur wer Einzelteile, kryptische Symbole und verstecke Hinweise selbst zusammenfügt, kommt einer Lösung näher.

Netflix Shira Haas und Stephen Graham in Bodies

Im Angebot des Streamers finden sich unzählige leicht bekömmliche Originals, die darauf getrimmt sind, von der breiten Masse einfach konsumiert bzw. gebingt werden zu können. Mit der Komplexität der Graphic Novel im Rücken hat die Netflix-Adaption aber die beste Voraussetzung, ein anspruchsvolles Serien-Erlebnis zu bieten.

Und ohne die Vorlage zu spoilern: Sofern Bodies die Comic-Basis nicht völlig verfremdet, erwartet uns ein aufregendes Serien-Rätsel voller abgefahrener Twists, das die klaffende Sci-Fi-Lücke schließen wird, die Dark hinterlassen hat.

Grund 3: Bodies ist viel mehr als nur einer weiterer Netflix-Krimi

Verschwörungs-Thriller und Krimiserien gibt es bei Netflix zuhauf. Mit Bodies bekommen wir aber nicht nur eine, sondern gleich vier unterschiedliche Krimiserien in einer präsentiert. Jede der vier gezeigten Zeitebenen hat ihren ganz eigenen visuellen und erzählerischen Stil.

Netflix Andor-Star Kyle Soller in Bodies

Schon in der Comicvorlage bedienen die vier Geschichten unterschiedliche Aspekte des Krimi-Genres – was sich hoffentlich auch in der Serie widerspiegelt. So folgen wir in der Ära des viktorianischen Londons einer klassischen Detective-Story mit Geheimbund-Intrigen und dreckigen Seitengassen – mit Andor-Star Kyle Soller.

Angelehnt an den Film Noir erzählen die 1940er die Geschichte eines korrupten Polizisten (Jacob Fortune-Lloyd) im Spannungsfeld des Zweiten Weltkrieges. In der Gegenwart erleben wir einen modernen Polizei-Thriller zwischen Hassverbrechen und Anschlagsplänen. Und spätestens in der Zukunftsvision des Jahres 2053 schlägt Bodies als Sci-Fi-Thriller (mit Shira Haas) eine komplett neue Richtung ein.

Jetzt muss die neue Netflix-Serie nur beweisen, dass sie all diese Versprechen auch einlösen und aus der spannenden Grundidee eine clevere wie überraschende Geschichte formen kann. Dann könnte uns wirklich ein neuer Mystery-Hit wie Dark erwarten.

Wann startet Bodies bei Netflix?

Bodies kommt am 19. Oktober 2023 zum Streaming-Dienst. Zum Start sind alle acht Episoden verfügbar. Netflix zufolge handelt es sich um eine Miniserie. Wir können also auf eine abgeschlossene Geschichte hoffen, die nicht durch eine Absetzung vorzeitig beendet wird.