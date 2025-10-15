Morgen endet eine der erfolgreichsten Filmreihen von Amazon Prime – das Remake ist sogar schon gestartet

In wenigen Stunden könnt ihr bei Amazon Prime den heiß erwarteten Abschluss der Culpables-Trilogie streamen. Culpa Nuestra verspricht, ein überaus dramatisches Finale der Liebessage zu werden.

Vor zwei Jahren veröffentlichte Amazon Prime einen unscheinbaren Film, der sich in eine Streaming-Sensation verwandelte: Culpa Mia – Meine Schuld basierte auf dem ersten Teil der sogenannten Culpables-Trilogie von Mercedes Ron, die Mitte der 2010er Jahre auf der Online-Plattform Wattpad groß wurde, und stürmte die Charts.

Auf die Fortsetzung Culpa Tuya – Deine Schuld mussten wir nicht lange warten. Bereits ein Jahr später ging die hochemotionale Liebesgeschichte weiter. Nun ist auch das Finale, Culpa Nuestra – Unsere Schuld, im Streaming-Angebot von Amazon Prime vertreten, ganz zu schweigen von weiterem Nachschub, der sich in Arbeit befindet.

Culpa Nuestra bei Amazon Prime: Endlich erfahren wir das Ende der Liebesgeschichte von Noah und Nick

Zuletzt sah es sehr düster für Noah (Nicole Wallace) und Nick (Gabriel Guevara) aus. Doch im Zuge der Hochzeit von Jenna (Eva Ruiz) und Lion (Victor Varona) sollen die beiden eine neue Chance erhalten. Die Frage ist nur, ob sie sich nach ihrer Trennung die Fehler der Vergangenheit verzeihen können. Gerade Nick hat damit seine Probleme.

Hier könnt ihr den Trailer zu Culpa Nuestra schauen:

Culpa Nuestra - Unsere Schuld - Trailer (Deutsch) HD

Mehr und mehr drohen die beiden, auseinanderzudriften. Nick, der das Imperium seines Großvaters geerbt hat, bewegt sich inzwischen in ganz anderen Kreisen. Noah steht dagegen noch ganz am Anfang ihrer beruflichen Karriere. Trotzdem können sie die Gefühle, die sie nach wie vor füreinander empfinden, nicht leugnen.

Mit anderen Worten: Auch das letzte Kapitel der Culpables-Trilogie kommt mit sehr viel Herzschmerz daher. Kaum eine andere Reihe hat in den vergangenen Jahren offengelegte Emotionen dermaßen zelebriert wie die Culpa-Filme. Genauso wie die beiden Vorgänger wurde der Abschluss von Domingo González inszeniert.

Amazon Prime ist noch lange nicht fertig mit der Culpables-Trilogie: Die Neuverfilmung läuft schon

Auch wenn Culpa Nuestra die Reihe bei Amazon Prime beendet, gibt es immer noch die Neuverfilmung, die seit letztem Jahr produziert wird. Ja, ihr habt richtig gelesen: Amazon Prime hat parallel eine englischsprachige Adaption zum spanischen Original in Auftrag gegeben, die in London angesiedelt ist: Culpa Mia – Meine Schuld: London.

Dieses Jahr feierte der erste Film seine Premiere, die Fortsetzung folgt 2026. Sehr wahrscheinlich wird auch der britische Ableger einen dritten Teil erhalten. Es dürfte nur wenige Geschichten geben, die in solcher Rekordgeschwindigkeit zweimal verfilmt wurden. Doch das spricht am Ende für das Phänomen, das die Culpables-Trilogie ist.