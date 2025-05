Morgen läuft die 94. Ausgabe Schlag den Star: Diese Promis kämpfen um 100.000 Euro

Am Samstag läuft eine neue Folge von Schlag den Star auf ProSieben. Alle Infos zum Promi-Duell findet ihr in diesem Artikel.

2025 startete ProSieben mit Staffel 17 von Schlag den Star ins neue Jahr. Neben zwei Paar-Duellen traten auch Evelyn Burdecki und Sarah Engels im Februar zum zweiten Mal gegeneinander an. Die Sängerin konnte sich erneut gegen ihre Gegnerin durchsetzen. Am Samstag steht die nächste Show an. Wer sich den Challenges stellt und wann Schlag den Star läuft, könnt ihr hier nachlesen.

Schlag den Star 2025: Diese Promi-Damen treten am Samstag gegeneinander an

In der vergangenen Ausgabe im März traten Max Kruse und seine Ehefrau Dilara gegen Jens "Knossi" Knossalla und Partnerin Lia Mitrou und lieferten sich ein spannendes Paar-Duell. Am Ende konnten die Kruses das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro gewinnen. Am Samstag gibt es ein Einzel-Duell ganz im Sinne der Musik. Rapperin Sabrina Setlur und Schlagersängerin Michelle treten in den unterschiedlichsten Challenges gegeneinander an.

Sabrina Setlur

Sabrina Setlur wurde 1993 von Produzent Moses Pelham entdeckt, was sie dazu veranlasste, ihr Betriebswirtschaftsstudium abzubrechen und eine Musikkarriere zu starten. 1995 veröffentlichte sie ihr Debütalbum "S ist soweit" unter dem Künstlernamen "Schwester S.", das großen Erfolg hatte. 1997 gelang ihr mit dem Album "Die neue S-Klasse" und der Single "Du liebst mich nicht" der Durchbruch; sie wurde die erste deutsche Rapperin mit einem Nummer-eins-Hit in den deutschen Singlecharts.

Michelle

Michelle, bürgerlich Tanja Gisela Hewer, gelang ihr Durchbruch 1993 mit dem Titel "Und heut' Nacht will ich tanzen". 2001 vertrat sie Deutschland beim Eurovision Song Contest mit dem Song "Wer Liebe lebt" und belegte den achten Platz. Mit über 4,5 Millionen verkauften Tonträgern und Hits wie "Idiot" und "Nicht verdient" zählt sie zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands. Ihre Karriere wurde mehrfach mit Preisen wie der "Goldenen Muse" (1997) und dem "Echo Pop" (1999 und 2002) ausgezeichnet. 2016 und 2017 war sie Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“ und nahm 2022 an "Let's Dance" teil. Im Jahr 2023 kündigte sie ihr Karriereende an, das sie mit dem Album "Flutlicht" und einer Abschiedstournee im Januar 2026 besiegeln möchte.

Wann läuft Schlag den Star 2025?

Wer wissen möchte, wer sich im Duell der Musikerinnen durchsetzt, muss am Samstag einschalten. Am 10. Mai wird die 94. Ausgabe von Schlag den Star wie gewohnt zur Primetime um 20:15 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt.