"Schlimmster Teilnehmer": Kampf der Realitystars-Kandidat fällt bei Fans schon nach Folge 1 durch

Staffel 6 von Kampf der Realitystars ist gestartet. Ein Kandidat fällt den Fans dabei schon nach 2 Folgen mit seinem Verhalten negativ auf.

Am 7. Mai ging Staffel 6 von Kampf der Realitystars bei RTL2 auf Sendung. Auf RTL+ sind bereits die ersten beiden Folgen zum Streamen verfügbar. Die prominenten Kandidat:innen sind in die Sala eingezogen und geben ihr Bestes für viel Sendezeit. Doch einer scheint es zu gut zu meinen – und hat die Fans der Show mit seinem Verhalten gegen sich.

Zu viele nackte Tatsachen bei Kampf der Realitystars: Fans von Dennis Lodi genervt

Auf Instagram wurde auf dem offiziellen Profil ein kurzer Clip geteilt. In dem Video sieht man einen Ausschnitt von Folge 1, in dem Dennis nackt in den Pool springt und vor Mitkandidatin Giuliana seine Körpergase ungeniert an die Luft setzt. Giuliana fand Dennis' Verhalten mal so gar nicht lustig und macht dem Realitystar eine Ansage.

Mit dieser Meinung ist Giuliana nicht allein. Auch Fans finden Dennis' Auftritt unter aller Sau. Sie gehen sogar so weit, dass sie die Show gar nicht erst zu Ende geschaut haben:

"Da bin ich raus ich werde in diesem Jahr nicht schauen, das Benehmen von Dennis geht gar nicht."

"Ich habe nach paar Minuten ausgemacht. Das ist nicht mehr zu ertragen."

"Wir sind verloren, wenn das die Zukunft im Fernsehen ist."

"Das hat alles nichts mehr mit Unterhaltung zu tun. Einfach nur fremdschämen."

" Das ist der schlimmste Teilnehmer, den wir je hatten. Zumindest von den Männern."

Nicht nur Dennis' Exhibitionismus ist den Fans ein Dorn im Auge. Sie sind sich sicher, dass Dennis mit seiner Art zwei anderen bekannten Realitystars nacheifert: Cosimo Citiolo und Gigi Birofio. Die beiden Italiener erfreuen sich durch ihre Art bei Reality-TV-Fans großer Beliebtheit und genau das soll Dennis versuchen nachzuahmen. Unter dem Video meint eine Userin:

Ich finde, dass er versucht Gigi und Cosimo 1 zu 1 nach kopiert und so versucht auch weiterzukommen, weil er weiß, dass die anderen 2 Lieblinge der Zuschauer sind und das geht mal gar nicht! Total auffällig! Am besten ist man bleibt, wie man ist! Es passt überhaupt nicht zu ihm, auch manch Verhalten von ihm total daneben!!!

Andere Zuschauenden pflichten ihr bei und sind der gleichen Meinung:

"Der wirkt zwar irgendwie sympathisch, aber versucht einen auf Gigi und Cosimo zu machen und wirkt anstrengend."

"Sehr anstrengend und ist eine Mischung aus Cosimo und Gigi. Schon traurig, wenn man einen nachahmen muss, um Aufmerksamkeit zu bekommen."

Wann läuft Kampf der Realitystars?

Staffel 6 von Kampf der Realitystars wird wöchentlich am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL2 ausgestrahlt. Die jeweilige Folge kann bereits sieben Tage vorher bei RTL+ gestreamt werden.