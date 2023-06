Mystery-Highlight mit Star-Besetzung: Bei Paramount+ werden blutige Sagen Realität und ruinieren Michael Kesslers Leben [Anzeige]

Mystery, Horror, Krimi und eine Portion Humor gibt's in der brandneuen Serie Kohlrabenschwarz mit Michael Kessler und Bettina Lamprecht. Ab heute streamt sie bei Paramount+.

Heute startet eine der vielversprechendsten deutschen Serien des Jahres im Stream: Kohlrabenschwarz verspricht einen bunten Mix aus Krimi, Grusel und Witz, ausgestattet mit einer Top-Besetzung um Michael Kessler. Dessen Held Stefan will eigentlich nur seine Ruhe von einem aufreibenden Job haben, als sich die geheimnisvollen Ereignisse in der bayrischen Idylle häufen. Lest hier, was euch in Kohlrabenschwarz erwartet.

Michael Kessler will seine Ruhe, aber wird von sagenhaften Vorfällen geplagt

Kohlrabenschwarz ist ein spannender Krimi voller Geheimnisse und Mystik: Der ehemalige Polizeipsychologe Stefan Schwab wird von unerklärlichen Ereignissen in seinem beschaulichen bayrischen Leben heimgesucht. Kinder verschwinden, mysteriöse Gegenstände tauchen auf und alte Ammenmärchen werden plötzlich beunruhigend real. Bekannte Mythen wie der Kraxelmann, der Blutige Thomas und der Rattenfänger von Hameln scheinen auf einmal quicklebendig zu werden. Die Polizei übersieht die offensichtliche Verbindung zwischen den Fällen und auch Schwabs alter Freund, Kommissar Falbner, stellt sich als wenig hilfreich heraus.

Also macht er sich mit der entschlossenen Kommissarin Anna Leitner, seiner Ex-Frau Susanne und deren neuem Freund, dem evangelischen Pfarrer Franz Hartl, auf die Suche nach der Erklärung der rätselhaften Ereignisse. Erst als Schwab ein geheimnisvolles Märchenbuch von einem mysteriösen Informanten erhält, dämmert ihm, dass hinter den grausamen Verbrechen ein perfider Plan stecken könnte.

Kohlrabenschwarz lockt mit Stars wie Michael Kessler und Bettina Lamprecht

Kohlrabenschwarz basiert auf dem gleichnamigen Roman und der dazugehörigen Audible-Hörspielreihe von Sophia und Tommy Krappweis sowie Christian von Asther. Für den Serien-Mix aus Mystery, Comedy, Horror und Krimi kehren die Sprecher:innen des Hörspiels zurück. In der hochkarätigen Besetzung erwarten euch unter anderem:

Switch Reloaded-Star Michael Kessler : als eigentlich rationaler Psychologe Stefan, der statt der erhofften "bayrischen Ruh" auf eine Reihe mysteriöser Ereignisse trifft.

: als eigentlich rationaler Psychologe Stefan, der statt der erhofften auf eine Reihe mysteriöser Ereignisse trifft. Pastewka-Veteranin Bettina Lamprecht : als skeptische Polizistin Anna, die als einzige Ordnungshüterin Interesse an Stefans Theorien zeigt.

: als skeptische Polizistin Anna, die als einzige Ordnungshüterin Interesse an Stefans Theorien zeigt. Ein Fall für zwei-Anwältin Bettina Zimmermann : Sie spielt Stefans Ex-Ehefrau Susanne, die im Gegensatz zu ihm in fantastische Geschichten vernarrt ist.

: Sie spielt Stefans Ex-Ehefrau Susanne, die im Gegensatz zu ihm in fantastische Geschichten vernarrt ist. SOKO Stuttgart-Darsteller Peter Ketnath: Er übernimmt die Rolle des Pfarrers Franz, dem neuen Freund von Susanne.

Der langjährige Tatort-Kommissar Axel Milberg, Esther Schweins (Caveman), Charakterdarsteller Jürgen Tonkel (Der Boandlkramer und die ewige Liebe), Alexander Schubert (Sketch History) und Iron Sky-Star Götz Otto runden die Besetzung ab.

Alles zum Streaming-Start von Kohlrabenschwarz bei Paramount+

Kohlrabenschwarz startet am heutigen 8. Juni 2023 bei Paramount+ in Deutschland.

Staffel 1 umfasst 6 Episoden, die alle auf einmal veröffentlicht werden.

Jede Folge ist ca. 45 Minuten lang.

Wer seine Krimis am liebsten mit einem Schuss Horror und Comedy genießt oder generell Lust auf originelle Genre-Unterhaltung mit beliebten deutschen Schauspiel-Stars hat, sollte auf jeden Fall reinschauen.