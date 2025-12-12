Mystery-Thriller stürmt Netflix-Charts: Er kam vor 26 Jahren raus und ist heute fast vergessen

Dieser Mystery-Thriller erschien Ende der 90er Jahre und ist für lange Zeit bei der breiten Masse in Vergessenheit geraten. Nun startet der Film jedoch bei Netflix durch und sicherte sich direkt eine Chart-Platzierung.

Das Thriller-Genre ist eines, auf das sich die meisten Filmgeschmäcker bei einem gemeinsamen Filmabend einigen können. Kaum ein Jahrzehnt war so vollgepackt mit legendären Thrillern wie die 1990er Jahre. Einer davon war Stigmata aus dem Jahre 1999, der über die Jahre jedoch arg in Vergessenheit geraten ist. Doch jetzt feiert der Religions-Thriller auf Netflix seine Renaissance.

Mystery-Thriller Stigmata aus den 90ern stürmt die Netflix-Charts

Stigmata mit Patricia Arquette in der Hauptrolle erzählt die Geschichte von der atheistischen Friseurin Frankie, deren Körper aus dem Nichts schwere Verwundungen aufweist. Der Priester Andrew Kiernan (Gabriel Byrne) wird daraufhin vom Vatikan nach Pittsburgh geschickt, um die Angelegenheit unter die theologische Lupe zu nehmen. Denn bei den Wunden handelt es sich um womöglich um Stigmata – jene Wunden, die Christus am Kreuz erlitt und sich eigentlich nur bei besonders Gläubigen manifestieren. Oder steckt in Wahrheit eine dämonische Macht dahinter?

Inszeniert wurde der Film vom Rupert Wainwright (The Fog) und neben Arquette und Byrne ist auch Jonathan Pryce (Brazil, Die zwei Päpste) Teil des Casts.

Auf Netflix ist der Film nun direkt mit einer Chart-Platzierung auf Platz 5 gestartet, auch wenn unter anderem nicht an einem Action-Kracher vorbeikam.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 11. Dezember 2025):

Weiterer Thriller startet demnächst bei Netflix

Im Vergleich zu den 90er Jahren hat sich das Thriller-Genre mittlerweile etwas rarer in der Kinolandschaft gemacht. Umso bezeichnender ist es, dass einer der nächsten großen Action-Thriller, die Rede ist von The Rip mit Ben Affleck und Matt Damon, am 16. Januar direkt bei Netflix starten wird.