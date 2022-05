Nach 12 Jahren zum ersten Mal im TV: Brutaler FSK 18-Horror, der auch heute nur gekürzt läuft

Heute Nacht strahlt Tele 5 das Remake I Spit on Your Grave als Free-TV-Premiere aus. Auf die ungeschnittene Fassung müsst ihr hier aber verzichten.

Mit I Spit on Your Grave von 2010 hat der Originalfilm aus den 70ern ein zeitgemäßes Remake bekommen, das der Vorlage in Sachen Brutalität Konkurrenz macht. Bei der FSK sorgte die ultraharte Neuauflage natürlich für viele Probleme. Die Konsequenz: bis heute ist dieser I Spit on Your Grave nicht ungeschnitten erhältlich.

Nach 12 Jahren strahlt Tele 5 das Rape-and-Revenge-Remake heute Nacht als deutsche Free-TV-Premiere aus. Dabei müsst ihr jedoch eine geschnittene Version in Kauf nehmen.

I Spit on Your Grave-Neuauflage läuft in Deutschland nur stark zensiert

Die Handlung des I Spit on Your Grave-Remakes unterscheidet sich kaum vom Original. Auch hier geht es um eine Schriftstellerin (Sarah Butler), die sich zum Schreiben ihres neuen Romans in eine Waldhütte zurückzieht. Hier prallt sie auf ein paar Landbewohner, von denen sie brutal vergewaltigt wird. Nachdem sie die schreckliche Tortur überlebt hat, tritt sie einen brutalen Rachefeldzug gegen ihre Peiniger an.

Schaut hier noch einen Trailer zu I Spit on Your Grave von 2010:

I Spit on Your Grave - Trailer (English)

Durch die Verbindung von expliziter Gewalt, Vergewaltigung und Selbstjustiz durfte I Spit on Your Grave in Deutschland nicht ungeschnitten erscheinen. Insgesamt siebenmal wurde das Remake der FSK zur Prüfung vorgelegt, bis der Film laut Schnittberichte im achten Anlauf die FSK 18-Freigabe bekam. Hierbei handelt es sich um eine zensierte Fassung, die im Vergleich zur amerikanischen Unrated-Version fast eine Viertelstunde kürzer ist.

Im September 2020 folgte zuletzt die Meldung von Schnittberichte , dass die Beschlagnahmung des I Spit on Your Grave-Originals und -Remakes aufgehoben wurde. Dieser Beschluss erfolgte allerdings nur formell, weshalb die ungeschnittene Fassung des Remakes weiterhin nicht in Deutschland im Handel erhältlich ist oder ausgestrahlt werden darf.

Die zensierte Version von I Spit on Your Grave (2010) läuft heute um 00:00 Uhr auf Tele 5.

