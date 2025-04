Nach Bangen um Verlängerung: Netflix schließt eine seiner besten Serien anders ab als gedacht

Heartstopper gehört zu den am besten bewerteten Serien von Netflix. Statt einer finalen 4. Staffel wird der Serien-Hit jedoch mit einem Film auf dem Streamer abgeschlossen.

Hi. 2022 startete auf Netflix die Coming-of-Age-Serie Heartstopper, in der sich die beiden Jugendlichen Charlie (Joe Locke) und Nick (Kit Connor) ineinander verlieben und den Teenie-Alltag im Großbritannien des 21. Jahrhunderts meistern müssen. Die Serie wurde von zahlreichen Menschen über drei Staffeln hinweg vor allem wegen ihres Umgangs mit queeren Figuren und Lebensrealitäten sowie dessen einmaliger Sichtbarkeit auf dem Streamer gefeiert.

Nachdem Fans trotz anhaltend großartiger Kritiken (Staffel 3 kommt auf 100 Prozent bei Rotten Tomatoes !) in den letzten Monaten um eine Verlängerung bangen mussten, gibt es jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Denn Heartstopper geht weiter. Aber nicht so wie gedacht.

Heartstopper erhält statt Staffel 4 einen Abschlussfilm auf Netflix

Wie Deadline berichtet, wird Heartstopper keine 4. Staffel erhalten. Stattdessen soll die Serie mit einem Film auf Netflix abgeschlossen werden. Joe Locke und Kit Connor werden für den Film vor der Kamera zurückkehren und ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren. Wash Westmoreland (Still Alice) wird die Regie des Serienfinales übernehmen.

Alice Oseman, die für die Graphic Novel-Vorlage der Heartstopper-Serie verantwortlich zeichnet und ebenfalls als Drehbuchautorin der ersten drei Staffeln fungierte, wird auch das Skript für den Abschlussfilm schreiben. Dieses soll auf dem noch nicht erschienenen sechsten Band ihres Comics basieren, welcher noch vor dem Netflix-Film veröffentlicht werden soll.

Oseman sprach sich voller Freude über die Entscheidung von Netflix aus:

Ich bin überglücklich, dass wir die Geschichte von Heartstopper zu Ende erzählen dürfen. Ich bin allen, die so hart daran gearbeitet haben das möglich zu machen und allen Hearstopper-Fans so dankbar für eure Geduld und Leidenschaft. Ich kann es nicht erwarten, diese Geschichte zu einem magischen Abschluss zu bringen.

Darum geht's im Heartstopper-Finale auf Netflix

Der Film soll Nicks und Charlies Geschichte zu einem würdigen Abschluss bringen. Die beiden stehen darin vor der bisher größten Herausforderung ihrer Beziehung, denn während Nick sich bereit macht, an der Uni zu studieren, findet Charlie eine neue Unabhängigkeit in der Schule. Die Realität der Fernbeziehung greift tiefer, als von beiden erwartet und sät vermehrt Zweifel.

Währenddessen müssen auch ihre Freund:innen mit den Höhen und Tiefen von Liebe und Freundschaft zurechtkommen und sich der bittersüßen Herausforderung des Erwachsenwerdens und Weiterziehens stellen.

Wann kommt der Heartstopper-Film zu Netflix?

Die Dreharbeiten sollen noch im Sommer 2025 beginnen. Wir rechnen mit einem Start auf Netflix im Jahresverlauf 2026.

