Neu auf Platz 1 bei Netflix: Thriller über Geiselnahme, die vor 3 Jahren wirklich so passiert ist

Die neue Nummer 1 bei Netflix ist ein Thriller, der eine beängstigende wahre Geschichte im Rücken hat. Sie basiert auf einer Geiselnahme, die sich vor drei Jahren in einem Apple Store in Amsterdam zutrug.

Übers lange Osterwochenende hat sich ein neuer Thriller an die Spitze der Netflix-Charts gesetzt, der auf einer schrecklichen wahren Geschichte basiert. Vor drei Jahren nahm ein Mann einen Apple Store in Amsterdam in seine Gewalt. Der Film iHostage fiktionalisiert die Geschehnisse und konnte damit bereits zahlreiche Zuschauer:innen in den Bann ziehen.

iHostage erobert die Netflix-Charts: Darum geht's in dem Thriller

Der Netflix-Thriller erzählt die Geschichte eines Mannes, der eines Tages einen Apple Store in der Amsterdamer Innenstadt betritt und den Laden in seine Gewalt bringt. Während einige der Anwesenden fliehen können, bleiben andere als Geisel zurück. Die Polizei versucht fieberhaft, die Entwicklungen zu entschärfen, ohne dass jemand zu Schaden kommt. Doch je länger die Situation andauert, desto mehr droht sie, zu eskalieren.

iHostage erzählt die wahre Geschichte um eine Geiselnahme, die sich 2022 im Apple Store am Amsterdamer Platz Leidesplein zutrug. Wie der Guardian berichtete, führte der Geiselnehmer neben Schusswaffen auch Sprengstoff mit sich. Zunächst wurde angenommen, dass sich nur eine Geisel im Gebäude befunden hatte. Später wurde bekannt, dass sich weitere Personen in den Toiletten des Gebäudes versteckt hatten.

Nach einer fünfstündigen Verhandlung konnte eine Geisel während einer Wasserlieferung flüchten. Der Geiselnehmer verfolgte die Person daraufhin außerhalb des Gebäudes und wurde von einem Polizeiwagen erfasst. Kurze Zeit später verstarb er an seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Die Geschehnisse wurden von Simon de Waal (Die goldene Stunde) als Drehbuchautor für den Netflix-Thriller fiktionalisiert und von Bobby Boermans (Die goldene Stunde) inszeniert. Vor der Kamera ist unter anderem Matteo van der Grijn (Forever Rich) zu sehen.

Die Film-Charts bei Netflix umfassen aktuell folgende Titel:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

