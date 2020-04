Nach Batman: Knallharter Actionthriller mit Ben Affleck bei Netflix

Ben Afflacks Batman-Ära ist zu Ende. Als Actionstar beweist er sich dennoch regelmäßig. Auf Netflix könnt ihr euch davon etwa in dem knallharten The Accountant überzeugen.

In Batman v Superman: Dawn of Justice war Ben Affleck das erste Mal als Dunkle Ritter zu sehen. Schlussendlich sollte seine Batman-Karriere aber nicht lange andauern. Es folgte ein kurzer Auftritt in Suicide Squad, ehe er die Justice League für den Kampf gegen Bösewicht Steppenwolf zusammentrommelte. Danach war allerdings Schluss.

Als Actionstar bleibt uns Ben Affleck dennoch erhalten, denn neben seinem Batman-Engagement, probierte er sich beständig in diesem Bereich aus, wie etwa in Triple Frontier. Noch wichtiger dürfte aber The Accountant von Warrior-Regisseur Gavin O'Connor sein, den ihr euch jetzt bei Netflix anschauen könnt.

Ben Affleck in The Accountant als Actionstar

Hier schlüpft Ben Affleck in die Rolle eines Mannes namens Christian Wolff, der wie nur wenige andere Menschen mit Zahlen umgehen können. Als Kind wurde bei ihm Autismus diagnostiziert, jetzt arbeitet er als Buchhalter und wird von den meisten Menschen um ihn herum als Mathe-Genie wahrgenommen. Doch das ist nicht alles.

© Warner Bros. The Accountant

Christian Wolff hat sich über die Jahre ebenfalls einen Draht zur Unterwelt aufgebaut und erledigt schmutzige Zahlengeschäfte. Zur Not greift er dann auch mit erschütternder Präzision zur Waffe und verwandelt sich in einen unerbittlichen Killer. In The Accountant wird also nicht nur viel gerechnet, sondern noch mehr geschossen.

Auch wenn The Accountant weit davon entfernt ist, ein guter Film zu sein, überzeugt Ben Affleck in dieser aufs Wesentliche reduzierten Rolle. Eben noch tritt er als in sich zurückgezogener Anzugträger auf, da packt er im nächsten Moment das Maschinengewehr auf und tötet genauso kontrolliert wie er mit Zahlen jongliert. Eine verrückte Mischung, aber sie funktioniert.

Noch mehr Ben Affleck-Action: Teil 2 von The Accountant in Arbeit

Neben Ben Affleck gehören Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jean Smart, Jeffrey Tambor und John Lithgow zum Cast von The Accountant. Außerdem erwartet uns ein erbarmungslose Begegnung mit dem Punisher höchstpersönlich: Jon Bernthal.

Werdet ihr euch The Accountent mit Ben Affleck auf Netflix anschauen?