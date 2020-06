Nach Batwoman-Schock: Macherin erklärt spektakuläre Änderung für Staffel 2

Ruby Rose hat Batwoman verlassen, aber die DC-Serie geht weiter - mit einer ganz neuen Hauptfigur. Die Showrunnerin lieferte nun den Grund für diese Entscheidung.

Vor Kurzem schockte Ruby Rose alle Fans der Serie Batwoman, als sie überraschend ihren Ausstieg aus der Produktion verkündete. Die Geschichte soll dennoch eine 2. Staffel erhalten, was ohne die bisherige Hauptdarstellerin natürlich ein gewisses Maß an Improvisation erfordert.

Das nächste Batwoman-Kapitel präsentiert uns mit Ryan Wilder eine ganz neue Figur. Die Verantwortlichen haben sich also dagegen entschieden, die Rolle der Kate Kane einfach neu zu casten. Im Interview mit TV Line enthüllte Showrunnerin Caroline Dries jetzt die Hintergründe für den durchaus mutigen Schritt.

Warum Batwoman ohne Kate Kane weitergeht

Tatsächlich hat Dries zunächst überlegt, eine andere Darstellerin für Kate Kane zu finden, denn die Drehbücher für einige Staffel 2-Episoden waren bereits geschrieben und ein nahtloser Übergang schien zumindest nicht unmöglich. Dann aber entschied sie sich doch gegen diese "Seifenoper-Version" eines abermaligen Castings des selben Charakters.

Dahinter steckt zum einen die Absicht, der Darbietung von Ruby Rose in Staffel 1 Respekt zu erweisen, daneben sollen aber gerade auch die Fans von der Veränderung profitieren: Mit einer frischen Figur in Form von Ryan Wilder kommen die Zuschauer nicht in die Bedrängnis, ein neues Gesicht in einer bekannten Rolle akzeptieren zu müssen. Der "Elefant im Raum" werde somit umgangen.

Ryan Wilder: Das ist die neue Batwoman

Wer Ryan Wilder in Batwoman Staffel 2 verkörpert, steht noch nicht fest, allerdings soll wieder eine Person aus der LGBTQ-Community angeheuert werden. Wilder wird als sympathisch-chaotische junge Frau in ihren 20ern beschrieben, die jeder ethnischen Zugehörigkeit entsprechen kann und keineswegs so wie Kate Kane ist.

Mithin wollen die Batwoman-Macher ihre Hauptfigur in Staffel 2 ganz neu erfinden, was tatsächlich unkomplizierter klingt als beispielsweise der Versuch, Ruby Rose schlicht zu kopieren. An Interessenten für die Ryan Wilder-Rolle mangelt es jedenfalls nicht - unter anderem The Magicians-Star Jade Tailor bekundete schon Interesse, bei Batwoman einzusteigen.

