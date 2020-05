Schock für DC-Fans: Batwoman-Darstellerin verlässt völlig überraschend Serie

Ruby Rose ist raus aus dem Arrowverse. Die Darstellerin der Batwoman hat die DC-Serie vor der 2. Staffel überraschend verlassen. Nun beginnt die Suche nach dem Ersatz.

Es ist einer der größten Casting-Nachrichten in der Geschichte des Arrowverse: Nach einer Staffel der DC-Serie Batwoman steigt die Hauptdarstellerin Ruby Rose aus. So einen Schock hatte bisher noch keine der Serien rund um Flash, Supergirl, Arrow oder Legends of Tomorrow zu verkraften.



Arrowverse: DC-Serie Batwoman verliert Ruby Rose

Zwei Tage nach dem Staffelfinale von Batwoman hat Ruby Rose die Entscheidung bekanntgegeben. In einem Statement erklärte sie laut dem Hollywood Reporter :

Ich habe die schwere Entscheidung getroffen, für die nächste Staffel nicht zu Batwoman zurückzukehren. Das war keine Entscheidung, die mir leicht fiel, da ich äußersten Respekt für den Cast, die Crew und alle, die in der Serie involviert sind, habe, sowohl in Vancouver als auch in Los Angeles.

Weiterhin dankte Rose in ihrer Mitteilung den Produzenten und Network-Vertretern dafür, dass sie die Chance erhalten hat, Batwoman zu spielen. Einen Grund für ihr Ausscheiden nannte die Darstellerin allerdings nicht.

Neue Batwoman gesucht: Wie steht es jetzt um die 2. Staffel?

Neben Ruby Rose äußerten sich auch die Macher der Arrowverse-Serie und beschwichtigten in dem Statement die DC-Fans. Batwoman wird auch ohne die ursprüngliche Hauptdarstellerin weiterbestehen. So heißt es in der Mitteilung:

Warner Bros. Television, The CW und Berlanti Productions danken Ruby für ihren Beitrag zum Erfolg der 1. Staffel und wünschen ihr alles Gute. Das Studio und der Sender haben sich der 2. Staffel und langfristigen Zukunft von Batwoman fest verschrieben und wir freuen uns darauf - zusammen mit dem Kreativ-Team der Serie - die neue Richtung [der Serie] bekannt zu geben, inklusive des Castings einer neuen Hauptdarstellerin, [die ein] Mitglied der LGBTQ-Community ist.

Die 2. Staffel der DC-Serie kommt also trotzdem und die Macher sind gerade damit beschäftigt, eine neue Batwoman zu finden.

Warum Ruby Rose von der Rolle der Kate Kane/Batwoman zurückgetreten ist, kann derweil nur spekuliert werden. Die Produktion hatte auf jeden Fall mehrere Hürden zu nehmen. Bereits Roses Casting führte zu einem viel kritisierten Backlash, weshalb sich die Schauspielerin von Twitter zurückzog. Letztes Jahr erlitt die Darstellerin dann beim Dreh eines Stunts für Batwoman einen Bandscheibenvorfall.

© Warner Bros. Television Ruby Rose als Batwoman

Acht Episoden der 1. Staffel Batwoman sind in Deutschland bei Amazon Prime Video abrufbar. Von den geplanten 22 Folgen konnten auf Grund der Coronavirus-Pandemie jedoch nur 20 produziert werden. Folge 20, "O, Mouse!", dient deshalb als Staffelfinale. Am Sonntag wurde es in den USA ausgestrahlt.



