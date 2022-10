Nach Chris Pratt-Schock: Mario klingt auf Deutsch so viel besser

Chris Pratts englische Synchronstimme im Film über die Super Mario Bros. löste bei Fans Entsetzen aus. Nicht so bei seinen deutschen und französischen Pendants.

Zur Videospiel-Adaption Mario erschien kürzlich der erste Teaser, und Chris Pratts Original-Synchronisation der Kultfigur löste eine Welle an Spott aus. Anders sieht es da mit den Sprechern der deutschen und französischen Synchronisation aus.

Schaut euch hier den deutschen Mario-Teaser an:

Der Super Mario Bros. Film - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Besser als Chris Pratt: So klingt Mario auf Deutsch und Französisch

"Wenn Chris Pratt Mario sprechen kann, kann es jeder", hieß es vor wenigen Tagen noch auf Twitter. Der französische Sprecher dagegen erntet dort durchgehend Lob. Ein Fan etwa verlangt nach dem "englischen Bowser [Jack Black] aber [dem] französischen Mario". "Die französische Version hat einen Killer-Mario, verdammt", äußert sich ein anderes Community-Mitglied.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und auch die deutsche Stimme von Tobias Meister bekommt positives Feedback. "Der deutsche Mario frisst Chris Pratt und würgt ihn wieder hoch", erklärt dort ein Fan. Ein anderer erklärt, Meisters Stimme passe viel besser zu Mario als Pratts.

"Darüber lache ich noch in Jahren": Marvel-Star macht ersten Mario-Trailer kaputt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann kommt der Film über die Super Mario Bros. ins Kino?

Bisher vernimmt man im Trailer allerdings nur zwei kurze Sätze aus Marios Mund, eine genauere Beurteilung wird also folgen. Und dafür ist noch etwas Zeit. Der Mario-Film soll am 23. März 2023 in die Kinos kommen.

Die besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Disney+ und Co.

In der neusten Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber blicken wir zurück auf die bisherigen Streaming-Filme des Jahres. Netflix, Disney+ und Co. haben sich gegenseitig überboten mit aufwendigen Produktionen. Doch welche der Filme sind wirklich gelungen? Im Podcast reden wir über unsere Top 10 der besten Streaming-Filme 2022.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Streaming-Jahr war im Filmbereich sehr abwechslungsreich. Ein roter Panda hat Toronto ins Chaos versetzt, während sich eine Prinzessin vom obersten Stockwerk eines Turms ins Erdgeschoss gekämpft hat. Außerdem konnten wir die erste Mondlandung durch Kinderaugen erleben und haben eine amüsante Jackass-Zugabe erhalten.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von der deutschen Mario-Stimme?