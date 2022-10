Marvel-Star macht ersten Mario-Trailer kaputt: "Darüber lache ich noch in Jahren"

Mario-Fans reagieren mit Spott auf den ersten Trailer zur Videospiel-Adaption Mario. Schuld ist nicht die Animation, sondern die Stimme von Marvel-Star Chris Pratt.

Der erste englische Trailer zum heiß ersehnten Mario-Animationsfilm könnte so grandios sein. Bombastische Optik, schnippische Dialoge, ein packender Einblick in die Story. Wäre da nicht Chris Pratts Stimme. Sie klingt vielen Fans nämlich viel zu normal. Das Resultat sind Spott und Enttäuschung.

Marvel-Star Chris Pratt enttäuscht Mario-Fans mit seiner Stimme

"Das ist ja nur Chris Pratts normale Stimme", ist auf Twitter etwa zu lesen. "Toll, dass Chris Pratt bezahlt wurde, um Mario als Chris Pratt zu synchronisieren", spottet ein Fan. Ein Dritter schreibt: "Hab meinen Jungs den Mario-Trailer gezeigt. Über ihre Reaktion auf Chris Pratts Stimme werde ich noch Monate lachen können. Wenn nicht Jahre."





Der in der Spiele-Vorlage von Charles Martinet vertonte Mario hat dort eine ikonische Stimme, die aber leicht als Verunglimpfung italienischer Menschen ausgelegt werden kann. Dass Pratt diesem Vorwurf durch einen anderen Ansatz ausweichen möchte, ist verständlich. Gegenüber Variety kündigte er seine Synchronstimme allerdings als etwas an, das Fans "noch nie zuvor in der Mario-Welt gehört" hätten. Das ist zwar technisch gesehen nicht falsch. Mit Blick auf das Trailer-Resultat klingt es aber wie ein Witz auf Kosten der Community.

Der Trailer bietet allerdings lediglich zwei Dialogzeilen von Pratt, der fertige Film könnte ein ganz anderes Bild abgeben. Generell ist die Rezeption, von Pratts tonalen Sperenzchen einmal abgesehen, durchaus positiv: "[Chris Pratts Stimme] war etwas seltsam, aber die Animationen sind verdammt großartig und ich liebe die allgemeine Stimmung", lautet eine begeisterte Reaktion.

Wann kommt der Super Mario-Film mit Marvel-Star Chris Pratt ins Kino?

Ob Chris Pratt als Reaktion auf das negative Echo noch einmal im Synchronstudio nachbessert, ist fraglich. Ein wenig Zeit wäre noch. Mario soll am 23. März 2023 ins Kino kommen.

