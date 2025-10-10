Nach gescheiterter Wer wird Millionär?-Bewerbung: So fand Jäger Sebastian Klussmann zu Gefragt – Gejagt

Sebastian Klussmann ist einer der bekanntesten Jäger bei Gefragt – Gejagt. Dabei hat er einen ganz besonderen Weg zu der Quizshow gefunden.

Gefragt – Gejagt-Fans wissen sofort, welcher Jäger zur Stelle ist, wenn "Der Besserwisser" angekündigt wird: Sebastian Klussmann. Der Jäger ist bekannt für seine ausgefallenen Hemden und seine TV-Auftritte außerhalb von Gefragt – Gejagt. Doch wie kam er eigentlich zur ARD-Show?



Sebastian Klussmann wollte eigentlich zu Wer wird Millionär?

Sebastian Klussmann gründete 2011 den Deutschen Quiz-Verein, aber seine Leidenschaft begann schon viel früher. Er wollte schon früh in deutschen Quizshows auftreten und hat sich sogar mehrmals für Wer wird Millionär? beworben, wie er in einem Interview mit TVSTARTS verrät. Heute macht er das aus einem guten Grund nicht mehr:



Es gibt Vorbehalte, wenn ein Quizsportler bei der regulären Ausgabe auf dem Stuhl sitzt. Da gibt es immer komische Gerechtigkeitsvorstellungen, aber das schließt ja nicht das Spielen für den guten Zweck aus.

Denn seit 2013 ist er als Jäger bei Gefragt – Gejagt unterwegs. Ein Jahr zuvor bekam er eine Anfrage, um bei der deutschen Version der britischen Quizshow The Chase dabei zu sein. Er selbst war riesiger Fan der Sendung und sagte sofort zu.



Warum Gefragt – Gejagt bis heute noch erfolgreich ist

2012 starteten die ersten Gefragt – Gejagt-Folgen mit dem ehemaligen Jäger Holger Waldenberger. Nachdem Sebastian Klussmann dazustieß, empfahl er Sebastian Jacoby, der auch bis heute zu den ikonischen Jägern zählt. Klussmann ist begeistert, dass Gefragt – Gejagt immer noch läuft und heute so erfolgreich wie nie ist. Er verrät im Interview:



Seit 2013 sind ich und Jacoby dabei und ich glaube, das ist ein Erfolg, den man sich damals nicht hätte erträumen können. Welche Fernsehsendung läuft schon zwölf Jahre? Man sieht immer nur die, die besonders erfolgreich sind, aber das ist die Ausnahme.

Womöglich liegt der Erfolg von Gefragt – Gejagt an dem gelungenen Quizkonzept, dem sie bis heute folgen. Laut Klussmann bestehe eine gute Quizshow aus interessanten Fragen, spiellustigen Kandidat:innen und ein bisschen Wortwitz. Gefragt – Gejagt beinhaltet eine Mischung aus alledem und trägt damit bis heute zum Erfolg bei.

Gefragt – Gejagt bekommt einen neuen Sendeplatz

Gefragt – Gejagt bekommt ab kommender Woche einen neuen Sendeplatz. Die Quizshow läuft dann von Montag bis Freitag um 17:10 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie jedoch wie gewohnt in der ARD-Mediathek nachholen.

