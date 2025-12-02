Nach Herr der Ringe setzt Amazon auf neue große Fantasy-Hoffnung: Jetzt gibt es gleich 2 gute Nachrichten zum epischen Projekt

Die geplante God of War-Serie von Amazon macht neue Fortschritte. Neben der Wahl des Regisseurs für die ersten beiden Episoden steht jetzt auch fest, dass gleich 2 Staffeln sicher kommen.

Schon seit letztem Jahr steht fest, dass Amazon eine God of War-Serie für den eigenen Streaming-Dienst Prime Video entwickelt. Die Verfilmung der beliebten Videospielreihe könnte für den Konzern ein eigener, neuer Herr der Ringe-Ersatz werden und Millionen Fans der Vorlage locken. Jetzt wurden zwei Neuigkeiten zur God of War-Serie verkündet, die das Fantasy-Projekt ein gutes Stück weiter bringen.

Regisseur für Amazons God of War-Serie steht fest und das ist noch nicht alles

Wie Variety berichtet, wurde Frederick E.O. Toye als Regisseur der ersten beiden Folgen von Amazons God of War-Serie verpflichtet. Toye bringt ausreichend Erfahrung in diesem Bereich mit und hat hinter der Kamera unter anderem Folgen für Shogun, The Walking Dead und Westworld inszeniert. Außerdem bestätigt Variety, dass Amazon offiziell direkt 2 Staffeln von God of War in Auftrag gegeben hat.

In der Story des Videospiels von 2018 wird Kratos als Gott des Krieges wegen seiner blutigen Vergangenheit aus dem antiken Griechenland verbannt. Nach dem Tod seiner Frau Faye will er deren Asche auf dem höchsten Gipfel verstreuen. Mit seinem Sohn Atreus muss er dabei gegen verschiedene Götter und Monster kämpfen.

Wann startet die God of War-Serie bei Amazon Prime?

Da sich die Fantasy-Serie gerade noch in einem recht frühen Produktionsstadium befindet, liegt ein Starttermin von God of War noch in weiter Ferne. Wir rechnen frühestens 2027 oder erst 2028 mit einem Release.

