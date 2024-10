Gewaltiges Fantasy-Epos bei Amazon kommt doch noch: Serien-Genie rettet God of War-Verfilmung

Die God of War-Serie von Amazon bekommt eine Generalüberholung und sichert sich einen der gefeiertsten Serienmacher für Fantasy- und Sci-Fi-Stoffe.

Ob The Last of Us oder Fallout: Videospielverfilmungen erleben gerade einen neuen Boom und haben längst das Vorurteil des garantierten Flops entkräftet. Amazon ist dabei mit einem Projekt auf dem Vormarsch, das sich eines der beliebtesten Fantasy-Games unserer Zeit annehmen soll: God of War.

Jetzt hat der Streaming-Dienst ein neues kreatives Team um sich geschart, das von einem namhaften Serienmacher angeführt werden soll, der sich bereits bestens mit Fantasy-Stoffen auskennt.

Outlander- und Battlestar Galactica-Schöpfer Ronald D. Moore wird neuer Serienmacher für Amazons God of War

Wie Deadline exklusiv berichtet, wird Ronald D. Moore als Showrunner für God of War im Rahmen seines mehrjährigen Deals mit Sony TV fungieren, die neben Amazon hinter der Serie stehen. Moore kann bereits auf eine Reihe erfolgreicher Projekte zurückblicken. So steht er als (Co-)Schöpfer hinter Fantasy-Hit Outlander sowie den Sci-Fi-Krachern Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert, Star Trek: Deep Space Nine und Battlestar Galactica.

Nachdem die God of War-Adaption 2022 von Amazon bestätigt wurde, arbeitete zunächst Rafe Judkins (Das Rad der Zeit) als Showrunner mit den ausführenden Produzenten Hawk Ostby und Mark Fergus (The Expanse) zusammen. Das Trio verließ die Serie Mitte Oktober 2024, nachdem sie mehrere Drehbuchfassungen für die 1. Staffel abgeliefert hatten. Amazon wolle nun einen anderen kreativen Weg einschlagen.

Das versteckt sich hinter dem Fantasy-Epos God of War

Die God of War-Reihe entließ bereits 2005 ihr erstes Spiel in die Welt und hat bis 2023 mehr als 66 Millionen Kopien verkauft. Als Grundlage für die Serie sollte nach bisherigen Berichten die Fortsetzung aus dem Jahr 2018 dienen. Der spartanische (Anti-)Held Kratos wird darin in die nordische Mythologie verfrachtet und zum Gott des Krieges.

Mit dem Ziel seine blutige Vergangenheit zurückzulassen, möchte er gemeinsam mit seinem Sohn den letzten Wunsch seiner verstorbenen Frau erfüllen und ihre Asche vom höchsten Gipfel verstreuen. Auf dem Weg dahin muss das Vater-Sohn-Duo jedoch zahlreiche Hindernisse überwinden. Ob die Handlung der Fortsetzung immer noch als Grundlage für die Serie dienen soll, ist bisher nicht bekannt.

