Nach nur 2 Folgen abgesetzt: RTL Zwei schmeißt neue Show direkt aus dem TV-Programm

Erst vor wenigen Wochen startete Nobody Is Perfect bei RTL Zwei neu im Programm. Doch nach nur zwei Folgen wird die Show wieder abgesetzt. Alles, was ihr wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Bei Nobody Is Perfect – Wer besser spinnt, gewinnt! gibt es zehn skurrile Quizfragen mit drei Antwortmöglichkeiten. Comedy-Legenden Hugo Egon Balder, Ilka Bessin und ein Gast-Promi bekommen eine der Antworten zugeteilt und müssen ein Kandidaten-Team davon überzeugen, dass ihre die richtige ist. Für jede richtige Antwort gibt es 300 Euro und im Finale kann die Summe verdoppelt werden. Bei Fans scheint die neue Comedyshow nicht gut anzukommen, denn nach nur zwei Folgen fliegt Nobody Is Perfect aus dem Programm. RTL Zwei zieht Reißleine: Nobody Is Perfect fliegt aus dem TV-Programm Die Comedy-Offensive am Donnerstag bei RTL Zwei fällt beim Publikum gnadenlos durch. Am 8. Juni konnte sich die Auftaktfolge bei den Einschaltquoten nicht durchsetzen. Folge 1 erreichte gerade einmal 300.000 Zuschauer. In der zweiten Woche schalteten zwar 60.000 Mensch mehr ein, der Senderschnitt wurde jedoch bei Weitem nicht erreicht. Schon gelesen? ARD verrät: So wird der Gewinn bei Gefragt – Gejagt aufgeteilt Deswegen greift RTL Zwei jetzt durch: Nach nur zwei von vier ausgestrahlten Folgen wird Nobody Is Perfect aus dem TV-Programm gestrichen. Wie geht es im Programm weiter? Donnerstags setzt RTL Zwei zukünftig auf eine geballte Ladung Genial daneben. Um 20:15 Uhr und um 21:15 Uhr läuft jeweils eine neue Folge der Comedy-Quiz-Sendung. Danach kommt eine Wiederholung der Show und um 23:20 Uhr wird Nightwash ausgestrahlt. Was mit den beiden bereits abgedrehten Folgen Nobody Is Perfect passiert, ist nicht bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass sie bei RTL+ bald verfügbar sein werden.

