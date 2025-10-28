Nach nur 2 Star Trek-Folgen aus völlig wildem Grund gefeuert: Darum musste der Darsteller von Commander Argyle gehen

Die Fangemeinde von Star Trek ist äußerst hingebungsvoll und loyal. Wenn sie sich allerdings verraten fühlen, ist es schnell aus mit der Unterstützung.

In vielen Geschichten versuchen die Figuren ihrem Schicksal zu entgehen und lösen genau dadurch die Ereignisse aus, die es erfüllen. So oder so ähnlich ist es auch dem heute eher unbekannten Darsteller von Lieutenant Commander Argyle aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert ergangen. Dieser wollte nämlich die Fans dazu bewegen, seinen Charakter in der Serie abzusichern – und wurde dadurch erst rausgeworfen.

Darsteller von Commander Argyle hat auf Unterstützung der Star Trek-Fans gesetzt – und sich verrechnet

Lieutenant Commander Argyle wurde in zwei Folgen von Das nächste Jahrhundert von Biff Yeager dargestellt. Nach diesen beiden Episoden verschwand er ohne Erklärung aus der Crew. Ersetzt wurde er als Ingenieur zunächst durch Lieutenant Commander Leland T. Lynch (Walker Boone), ehe der Maschinenraum schließlich komplett von Geordi LaForge (LeVar Burton) gemanagt wurde.

Die Geschichte über das Ausscheiden von Lieutenant Commander Argyle erklärte Wil Wheaton in seinem Buch Memories of the Future, Volume 1 (via Looper ). Demnach wollte Argyle-Darsteller Biff Yeager die Fans dazu aufrufen, die Showrunner davon zu überzeugen, ihn zu einem festen Bestandteil der Crew zu machen. Allerdings lassen sich die Fans nur ungern vorschreiben, wen sie zu lieben haben.

Darüber hinaus machten Yeager und sein Team offenbar einen folgenschweren Fehler. Laut Wheaton verfassten sie selbst Fanbriefe an den Sender und wünschten sich darin mehr Auftritte von Lieutenant Commander Argyle. Die Verantwortlichen waren darüber sehr erstaunt, da die Briefe sie noch vor der Erstausstrahlung seiner Folgen erreichten.

Ursprünglich wollten die Verantwortlichen Argyle tatsächlich als festen Bestandteil in die Crew aufnehmen, sofern die Reaktion des Publikums positiv ausfiel. Durch seine Aktion stellte sich Yeager allerdings selbst ein Bein und wurde nach seinen beiden Folgen nicht mehr engagiert.