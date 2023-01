Nach peinlichem Gottschalk-Aussetzer vor Millionen-Publikum: Nationalspielerin reagiert jetzt extrem cool

Thomas Gottschalk erregte zuletzt eher unfreiwillig Aufmerksamkeit. Bei Wetten, dass ..? sprach er den Namen der Fußballerin Giulia Gwinn falsch aus und holte sich eine deftige Rüge ab. Gwinn selbst sieht den Patzer entspannter.

Thomas Gottschalk ist noch immer der bekannteste TV-Moderator Deutschlands. Das 72-jährige Fernseh-Urgestein tritt mittlerweile etwas kürzer, kehrt aber für Show-Highlights wie Wetten, dass..? oder den RTL-Jahresblick regelmäßig auf die Bildschirme zurück. In den letzten Jahren fiel bei diesen reichweitenstarken Auftritten immer häufiger Gottschalks scheinbare Lustlosigkeit auf. Er wirkte oft unvorbereitet, vergaß oder verwechselte einfachste Informationen über seine Gäste.

Etwa die Namen von erfolgreichen Fußballnationalspielerinnen.

Thomas Gottschalk sprach Giulia Gwinns Namen falsch aus und holte sich Spott ab

Bei der letzten Wetten Dass-Ausgabe im vergangenen November leistete er sich einen peinlichen Höhepunkt: Er nannte die deutsche Fußball-Vizeeuropameisterin Giulia Gwinn bei deren Auftritt "Giuliana". Nationalmannschaftskollegin Alex Popp hatte Thomas Gottschalk beim RTL-Jahresrücklick auf den Fehler angesprochen – und ihm diesen offensichtlich nicht verziehen.

Giulia Gwinn nimmt Thomas Gottschalks Blackout gelassen

Gegenüber der Bild hat sich Gwinn nun selber zum Vorfall geäußert. Im Gegensatz zu Popp, die von Gottschalk sichtlich genervt war, blickt Gwinn inzwischen entspannt auf den Fehler zurück. "Thomas Gottschalk hat mir einen neuen Spitznamen verpasst. Wenn mich jetzt jemand foppen will, werde ich Giuliana genannt. Im Ernst: Auch wenn die Situation im ersten Moment seltsam war, habe ich es mit Humor genommen."

Mit Thomas Gottschalk verbindet sie keine negativen Erinnerungen:

Auch weil der Abend für mich so besonders war: In dieser bekannten Sendung zu sein, ist etwas Großes. Und dazu fand sie in meiner Heimatstadt Friedrichshafen statt. Für mich ist und bleibt Thomas Gottschalk eine TV-Legende.

Gottschalk lässt die lauter werdende Kritik an seinem Moderationsstil ohnehin kalt. "Es gibt keinen Grund, sich zu rechtfertigen", sagte er zuletzt. Besserung ist also nicht in Sicht.

