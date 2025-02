Nach Promis unter Palmen brauchte Yvonne Woelke professionelle Hilfe: "Schlimmsten Situationen in meinem Leben"

Bei Promis unter Palmen ging es schon in Folge 2 richtig rund. Es ging sogar so weit, dass sich Yvonne Woelke professionelle Hilfe suchen musste.

Die lang erwartete Staffel 3 von Promis unter Palmen ist gerade einmal zwei Folgen alt und macht dem Image der Sendung schon alle Ehre. Nach dem Einzug von Yvonne Woelke eskalierte es zwischen den Stars völlig – es musste sogar ein Psychologe hinzugezogen werden. Was passiert ist, erfahrt ihr hier.

Promis unter Palmen: Das ist in Folge 2 passiert

Yvonne Woelke kam als Nachzüglerin in Folge 2 in die Sendung. Dort traf sie nicht nur auf die Ex-Frau ihres aktuellen Partners Peter Klein – Iris Klein – sondern auch auf weitere Stars, mit denen sie sich in der Vergangenheit nicht gerade Freunde machte. Darunter Cosimo Citiolo, Melody Haase und Kim Virginia.

Der Einzug der Schauspielerin sorgte für riesigen Wirbel. Vor allem Iris konnte nicht hinterm Berg halten, was sie von ihrer Nachfolgerin hält. Wüste Beschimpfungen flogen in Richtung der Blondine. Yvonne musste sich immer wieder beschimpfen lassen. Noch dazu trat Iris einen Tisch um, sodass Zigarettenreste und Getränke über Yvonne ausgekippt wurden. Iris war aber nicht die Einzige, die ein Problem mit dem Neuzugang hatte. Auch Cosimo und Melody schossen gegen sie, die drei kannten sich bereits aus dem Forsthaus Rampensau. Kim Virginia ließ es sich auch nicht nehmen, ihre Abneigung gegenüber Yvonne deutlich zu machen.

"Schlimmste Situation in meinem Leben": Yvonne brauchte professionelle Hilfe

Im Interview mit der Bild ließ Yvonne ihre Promis unter Palmen-Zeit noch einmal Revue passieren und offenbarte, wie sehr sie die Szenen damals belastet haben:

Für mich war das eine der schlimmsten Situationen in meinem bisherigen Leben. Ich habe schon kurz nach meinem Auszug Hilfe von dem Psychologen der Produktion gebraucht – und überlege jetzt, eine Therapie zu machen.

Die Schauspielerin betitelte das Verhalten der anderen als Mobbing, denn sie hätten sie alle gemeinsam fertig gemacht. "Bei Cosimo dachte ich zwischenzeitlich, dass er mir gleich ins Gesicht schlägt", erinnerte sie sich. Dass die Szenen ausgestrahlt wurden, befürworte sie in der Hoffnung, die anderen Stars würden ihr Verhalten reflektieren. Der ganzen Produktion macht Yvonne keine Vorwürfe, das Team hätte richtig gehandelt und ihr geholfen.